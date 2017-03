Vụ chủ tịch tỉnh Hà Giang lộ ảnh khỏa thân: Chỉ nhắc nhở vì… “cân nhắc lợi ích”

Tại phiên tòa xử vụ mua dâm ở Hà Giang, dư luận đã rất bức xúc trước hành vi suy thoái đạo đức. Ảnh: T.TÚ

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, việc những bức ảnh khỏa thân của ông Nguyễn Trường Tô - Chủ tịch tỉnh Hà Giang có trong máy điện thoại của gái bán dâm thực tế đã được giám đốc công an và bí thư Tỉnh ủy Hà Giang biết từ năm 2006.

Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao thông tin trên lại không được công khai, không tiến hành kiểm tra, xử lý? Trao đổi với báo giới ngày 7-7, ông Hoàng Trung Luyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, nói: “Tôi hết sức bất ngờ vì suốt bao nhiêu năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không hề hay biết chuyện này”.

“Bí thư chỉ muốn nhắc nhở riêng”

. Thưa ông, trong kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTW) có nói sai phạm của ông Tô từ năm 2005, là người nằm trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy ông có biết chuyện này không?

+ Chỉ sau khi tổ công tác của UBKTTW thông báo thì chúng tôi mới biết. Hôm rồi (tháng 6-2010), báo cáo trước tập thể trước UBKTTW, anh Hoàng Minh Nhất - Bí thư Tỉnh ủy mới nói là năm 2006, anh Nguyễn Bình Vận - Giám đốc công an tỉnh nói với anh Nhất là có ảnh khỏa thân của anh Tô trong máy cô Dung. Anh em công an bắt được cô Dung tại một nhà nghỉ về hành vi bán dâm, thu máy điện thoại thì phát hiện có ảnh ông Tô. Sau khi nhận được báo cáo đó, anh Nhất có suy nghĩ rằng chỉ cần gọi anh Tô ra để nhắc nhở riêng vì khi đó anh Tô mới làm chủ tịch UBND tỉnh được mấy tháng thôi. Cân nhắc lợi chung, lợi riêng thì chỉ nhắc nhở và cũng suy nghĩ là không biết ảnh ấy có thật hay không vì công nghệ chỉnh sửa ảnh hiện nay đã rất cao rồi. Do đó, anh Nhất mới quyết định không đưa ra tập thể để kiểm điểm.

. Vậy trong cuộc họp đó, ông Nguyễn Trường Tô có báo cáo gì về những tấm ảnh trên?

+ Anh Tô khẳng định năm 2006 anh Vận không hề nhắc gì về chuyện những tấm ảnh trên, còn anh Nhất chỉ nhắc nhở chung chung là khi đi công tác, ăn cơm, anh Tô phải biết kiềm chế, không nên nói đùa, ngồi lâu… Anh em chúng tôi cũng thấy là bí thư nhắc như thế là đúng.

Khi tổ công tác UBKTTW yêu cầu, anh Tô có viết bản giải trình. Anh Tô nói không biết ai chụp, lúc nào. Trong khi đó, bức ảnh qua giám định của cơ quan công an thì đó là ảnh thực, không phải ghép.

. Theo ông, cách xử lý của đồng chí bí thư Tỉnh ủy chỉ là nhắc nhở riêng chứ không đưa ra kiểm điểm trước tập thể liệu có vi phạm điều lệ Đảng? Nếu là ông thì ông xử lý thế nào?

+ Nếu sự việc đã được điều tra, xác minh rõ ràng thì cách xử lý như thế là sai với điều lệ Đảng. Nhưng trong trường hợp này, khi những bức ảnh chưa được giám định, làm rõ thì cần phải cân nhắc. Nếu là tôi, tôi sẽ mời 2-3 thành viên trong thường trực Tỉnh ủy cùng làm việc, nhắc nhở anh Tô để thể hiện tính tập thể, tính tổ chức.

“Không biết có còn ai tín nhiệm…”

. Sau khi có kết luận của UBKTTW, quan điểm xử lý của lănh đạo Tỉnh ủy về vụ việc trên như thế nào?

+ Chiều qua, họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhưng chỉ họp bàn về báo cáo đánh giá tổng kết đại hội đảng các cấp. Đồng thời, thống nhất phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới cũng như quy trình làm nhân sự...

. Thưa ông, trong phương án nhân sự cho nhiệm kỳ tới, những nhân vật bị nhắc nhở trong bản kết luận của UBKTTW, trong đó có bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh và giám đốc công an tỉnh có tên trong danh sách giới thiệu không?

+ Trong bản giới thiệu cũ thì vẫn có nhưng mới thì chưa biết được vì hôm qua mới bắt đầu lấy phiếu tín nhiệm.

Riêng những anh nằm trong danh sách bị tố cáo liên quan đến vụ án môi giới mại dâm (vụ án Sầm Đức Xương mua dâm học sinh) thì không bầu vào đại biểu đi dự hội nghị cấp trên và cũng không đưa vào nhân sự.

. Nhưng ông Tô có trong danh sách bị tố cáo vẫn được giới thiệu, thưa ông?

+ Vẫn đưa vì trong danh sách giới thiệu của ban chấp hành khóa cũ giới thiệu từ tháng trước. Hôm qua trong danh sách thì có, còn có giới thiệu hay không thì giờ này chưa biết vì phiếu chưa kiểm xong. Tuy nhiên, sau khi có kết luận của UBKTTW thì không biết có ai giới thiệu anh Tô nữa không vì kết quả kiểm phiếu vẫn đang được giữ kín ở Tiểu ban nhân sự.

. Xin cảm ơn ông.

Ông HOÀNG MINH NHẤT, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang: “Báo chí cần biết những gì không nên nói” Sự việc liên quan đến ông Nguyễn Trường Tô đã rất công khai rồi. UBKTTW làm theo luật, có quy trình và đã công bố kết luận. Trong công bố của UBKTTW còn có một bước là trình với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Khi nào Bộ Chính trị và Ban Bí thư có quyết định thì chúng tôi sẽ xử lý theo quyết định đó. Cái gì cũng phải xử lý hợp lý, hợp tình và vào thời gian nào cho tốt, cho hài hòa. Tuy nhiên, báo chí phải nhìn từ nhiều góc độ, những cái gì được nói và những cái gì không nên nói, còn phải vì tình hình chính trị chung. Về việc UBKTTW đề nghị kỷ luật cách chức anh Tô thì tập thể chúng tôi cũng rất công minh. Anh Tô cũng rất thẳng thắn, cũng đã nói hết rồi.

