Chống ngập bằng tạo rỗng vỉa hè và làm bờ bao xanh

Trước đó, hiệp hội đề xuất thực hiện hai giải pháp chống ngập là “Chống ngập khu dân cư” và “Bờ bao xanh điều tiết triều cường - bảo vệ hệ sinh thái bản địa”.

Theo hiệp hội, vỉa hè tại các khu vực trũng thấp ở TP thường bị hư hỏng xuống cấp nhanh do mưa ngập. Rất nhiều con hẻm là nơi tích tụ nước mưa do thiếu hệ thống thoát nước hoặc hệ thống cống quá nhỏ, số lượng hố ga phân bố lại thưa và thường nghẹt rác… Do đó, cần thực hiện giải pháp tạo rỗng toàn bộ vỉa hè, đường hẻm bằng việc lắp ghép các cấu kiện cubic rỗng có kích thước mỗi cạnh 0,5 x 0,5 cm theo nguyên lý bấc thấm.





Người dân vất vả di chuyển qua đoạn ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, cấu trúc cơ bản của cấu kiện cubic được làm bằng bê tông sợi tuyến tính, giống như “gạch tự chèn” đã được ứng dụng cho việc lát vỉa hè. Tuy nhiên, sự khác biệt là cấu trúc này có kích thước biên lớn hơn nhiều và tạo rỗng để giảm thiểu tải trọng tác động lên nền đường… Khi áp dụng công nghệ này, hàng ngàn “hộp rỗng” sẽ phân chia lòng đường thành hàng trăm phân đoạn và hấp thu nước trực tiếp trong từng phân đoạn một cách nhanh chóng.

Về giải pháp “bờ bao xanh ngăn triều cường”, hiệp hội cho rằng triều cường tại TP.HCM ngày càng tăng cao do hiện tượng nước biển dâng và quá trình đô thị hóa làm mất đi một diện tích rất lớn các khu vực đầm lầy chứa nước… Do đó, cần tạo rỗng bờ kè làm giảm đi tải trọng lên bờ kè hiện hữu và kết hợp hấp thu nước khi triều lên. Nguyên lý hoạt động và cấu trúc của giải pháp này là tận dụng hết hành lang bảo vệ sông rạch để làm mặt đê, trên mặt đê tạo rỗng thân đê bằng cách đào các hồ điều hòa đan xen nhau. Hệ thống hồ điều hòa đan xen nhau trên mặt đê tạo nên hệ vách tổ ong làm cho thân đê bền vững… Hình dáng và kích thước các hồ điều hòa phụ thuộc vào hiện trạng thảm thực vật bản địa. Việc xây dựng công viên - bờ đê kép là giải pháp xanh có cấu trúc nhẹ, có được chuỗi công viên bờ sông với thảm thực vật bản địa bền vững, bảo tồn hệ sinh thái hiện hữu, góp phần cải thiện môi trường.

Theo Trung tâm Chống ngập TP, những giải pháp của hiệp hội chỉ mới đưa ra trên lý thuyết, chưa có số liệu tính toán cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức đơn giá… Do đó, hiện chưa đánh giá được hiệu quả của giải pháp này mà cần phải nghiên cứu hoàn thiện hơn.