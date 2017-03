Chưa có kết luận về an toàn cá biển miền Trung

Ngư dân mong biển sạch để ra khơi Ngày 22-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, người dân các xã ven biển Quảng Trị cho biết cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn từ khi xảy ra sự cố cá chết. Giá hải sản giảm mạnh so với trước, thậm chí có đánh bắt về cũng khó bán. Tàu bè đành nằm bờ, trai tráng trong làng không thể vươn khơi cùng con sóng. “Tuy vui mừng khi nghe Bộ TN&MT nói môi trường biển đã an toàn nhưng chúng tôi rất cần biết bao giờ môi trường biển được trở lại như xưa. Chúng tôi muốn trở lại cuộc sống xưa, có thể ra khơi đánh bắt để trang trải cuộc sống. Những ngày qua cuộc sống của chúng tôi đã quá đảo lộn, khó khăn bủa vây đủ bề” - ông Võ Quang Hào, thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị nói. Ngư dân Nguyễn Văn Nam, thôn 5, xã Gio Hải nói thêm: “Thuyền tôi chủ yếu đi đánh mực, vào đợt này giá mực bắt đầu lên nhưng người dân lại đánh bắt được rất ít. Nghe công bố môi trường biển đã tốt lên, chúng tôi mừng nhưng cũng còn không ít băn khoăn. Chúng tôi mong các nhà khoa học khách quan và hãy vì cuộc sống của người dân”. Trong khi đó, thương lái Hoàng Thị Nghị, thôn 4, xã Gio Hải tâm sự: “Cá ít nên mấy tháng qua ngư dân bỏ tàu, bỏ biển, không có việc làm. Ngư dân không thể ra khơi, không đánh bắt được nhiều, thương lái như chúng tôi cũng khốn đốn theo”. NGUYỄN DO