Đổ xô sang tên xe máy ‘chính chủ’

Thông tư 15/2014 của Bộ Công an cho phép giải quyết xe vắng chủ như xe mua bán qua nhiều đời mà chưa sang tên do người đứng tên sở hữu mất tích, chết, đi nước ngoài, đi đâu không rõ… Chúng tôi vẫn nhận hồ sơ giải quyết đăng ký, sang tên xe diện này cho đến hết ngày 31-12. Thông tư 15 ban hành đã lâu nhưng nhiều người không quan tâm và chờ “nước đến chân mới nhảy”. Ngoài ra, nhiều người dân không nắm quy định trên nên những người mua xe có hợp đồng công chứng vẫn đổ xô tới dẫn đến quá tải. Tôi xin nhấn mạnh những trường hợp mua bán xe khác có chứng từ, nguồn gốc rõ ràng mà chậm đăng ký sang tên vẫn được sang tên bình thường sau ngày 31-12-2016. Trung tá TRẦN MINH ĐỨC, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận 6, TP.HCM ______________________________ Qua việc đăng ký sang tên xe không chính chủ, CSGT đã phát hiện nhiều xe máy trộm cắp, xe sử dụng giấy tờ giả đã chuyển cơ quan điều tra làm rõ… Đa phần xe này được mua từ các tiệm cầm đồ và qua mạng.