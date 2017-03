Giám đốc Công an Ninh Thuận: CSHS nổ súng trúng người “rõ ràng là có khuyết điểm, chưa phù hợp“

Tạm đình chỉ để viết giải trình



Như đã đưa tin, sáng 18-6, người dân thôn Lạc Tiến (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cho biết một vụ nổ súng đã xảy ra trên quốc lộ 1A vào tối 17-6 khiến một người trọng thương.



Nạn nhân được xác định là Tô Trung (29 tuổi, ngụ thôn Lạc Sơn, huyện Cà Ná, Thuận Nam). Các bác sĩ cho biết Trung bị một viên đạn xuyên thủng từ bụng sau và gây thủng ruột non, dạ dày. Sau nhiều giờ phẫu thuật, Trung đã qua cơn nguy kịch. Sáng 18-6, dù còn rất mệt nhưng Trung vẫn nói thấy hai thanh niên lạ mặt bảo dừng xe, Trung sợ là bọn cướp nên không dám ngừng. Trả lời về vụ việc này, Đại tá Huỳnh Cầm, Trưởng Công an huyện Thuận Nam, cho biết tối 17-6, hai chiến sĩ hình sự thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện trên đường truy bắt đối tượng thì phát hiện ba thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm và có nhiều khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, một xe chạy thoát, còn một xe của Trung. Chiến sĩ hình sự đuổi theo, nổ phát súng chỉ thiên nhưng Trung không dừng xe nên nổ tiếp phát thứ hai vào bánh xe máy nhưng đã trúng vào phần hông của Trung. Sau đó, các chiến sĩ hình sự đã đưa Trung đi cấp cứu. Hiện tại, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ công tác hai cảnh sát hình sự (CSHS) vì đã nổ súng trúng người một thanh niên đang chạy xe máy vào tối 17-6. Đại tá Huỳnh Cầm, Trưởng Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), cho biết công an huyện đã yêu cầu hai chiến sĩ CSHS báo cáo, giải trình vụ việc nổ súng để báo cáo lên công an tỉnh.