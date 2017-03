Giới thiệu bãi đậu ôtô tầng theo công nghệ hiện đại

Trước đó, bãi đậu xe tự động đầu tiên đã được đưa vào sử dụng tại tòa nhà Thảo Điền (19 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh). Công trình do Công ty TNHH NMC lắp đặt với sự hỗ trợ của một đối tác Hàn Quốc. Theo bà Nguyễn Thị Bảo Quỳnh, Giám đốc Công ty NMC, trên cùng một diện tích đất, số lượng ôtô đỗ theo kiểu tự động có thể nhiều gấp 20 lần so với kiểu tự lái thông thường. Các ôtô sẽ được tự động đưa lên cao hay xuống vị trí đỗ, do vậy bãi đậu xe tự động không phải xây đường cho xe ra vào, không cần chừa khoảng cách để đóng, mở cửa xe. Thời gian lấy xe tối đa chỉ mất vài phút.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đánh giá: Đảm bảo chỗ đậu ôtô là tiêu chí bắt buộc khi xây dựng khách sạn, cao ốc văn phòng, chung cư… Theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng, một ôtô cần đến 25 m2 để đậu nhưng nếu áp dụng bãi đậu xe tự động thì diện tích này sẽ giảm đi đáng kể.

Theo ông Trương Quý Kỳ, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Bộ Xây dựng tại TP.HCM, việc áp dụng bãi đậu xe tự động theo công nghệ hiện đại là phù hợp thực tế. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương, nhất là TP.HCM và Hà Nội chủ động đầu tư, xây dựng các bãi đậu xe tự động để giải quyết tình trạng khan hiếm trầm trọng chỗ đậu xe như hiện nay.

MINH PHONG