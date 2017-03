Hàng chục vụ sau khi khởi tố phải đình chỉ

Ngày 18-12, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với TAND, VKSND, Công an TP.HCM… về tình hình oan, sai và việc bồi thường oan trong hoạt động tố tụng hình sự.

Báo cáo trước đoàn giám sát, lãnh đạo TAND TP.HCM cho biết từ năm 2011 đến nay, ngành tòa án TP không kết tội oan trường hợp nào. Theo đó, TAND TP.HCM khẳng định không có trường hợp nào tòa tuyên có tội nhưng sau đó cấp phúc thẩm xử vô tội hoặc bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng vô tội.

Cán bộ làm oan nhưng không bị “móc túi”

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho hay báo cáo trước đoàn giám sát, TAND TP dẫn trường hợp bị oan của ông Nguyễn Bá Hùng. Ông Hùng bị VKS TP truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tòa yêu cầu điều tra bổ sung nhưng Viện vẫn giữ nguyên quan điểm. Tháng 12-2011, TAND TP tuyên ông Hùng không phạm tội. VKS TP kháng nghị hủy án do cơ quan điều tra vi phạm tố tụng. Tháng 3-2012, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án để điều tra lại. Sau đó thì vụ án được cơ quan điều tra đình chỉ.

Tuy nhiên, nguồn tin riêng cho biết tại buổi làm việc trường hợp này đã không được VKSND TP báo cáo nên không biết có bị oan hay không và trách nhiệm làm oan thuộc cơ quan nào.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (đứng), báo cáo trước đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 18-12. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Về bồi thường oan, sai, nguồn tin cho hay VKS TP báo cáo trong ba năm qua ngành kiểm sát TP có ba đơn đề nghị bồi thường do truy tố oan. Trong đó, Viện đã bồi thường xong một trường hợp, một trường hợp đang chờ kinh phí của VKSND Tối cao, trường hợp còn lại đang giải quyết. Ba vụ này đều xảy ra tại quận Gò Vấp, tổng số tiền bồi thường gần 400 triệu đồng. Đáng chú ý, trong ba trường hợp này không có trường hợp nào những người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự để xảy ra oan, sai phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền bồi thường oan.

Đặc biệt, trong phần báo cáo, VKSND TP không đề cập đến trường hợp đòi bồi thường oan của ông Trương Bá Nhàn. Đến khi một thành viên của đoàn giám sát chất vấn, Phó Viện trưởng VKSND TP Đoàn Tạ Cửu Long đã thừa nhận đơn vị này có khuyết điểm để kéo dài vụ việc này. Ông Long khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm vụ này trong năm 2015.

Nhiều trường hợp bị đình chỉ do không phạm tội

Nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM cho biết báo cáo trước đoàn giám sát, Công an TP.HCM cho biết trong ba năm qua không trường hợp nào yêu cầu cơ quan này bồi thường oan.

“Tuy nhiên, Công an TP cho biết có năm trường hợp bị khởi tố tạm giam, sau đó chuyển xử lý hành chính do hành vi không cấu thành tội phạm. Có hai vụ đình chỉ điều tra do không có sự việc phạm tội. Có 22 bị can được đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm. Có tám bị can được đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can đã thực hiện hành vi phạm tội. Có 59 bị can được đình chỉ điều tra do miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 1, khoản 2 Điều 25 BLHS (do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội hoặc người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa; trước khi hành vi phạm tội bị phát giác, người phạm tội đã tự thú, khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra tội phạm, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả của tội phạm)” - nguồn tin cho hay.