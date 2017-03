Hậu quả nghiêm trọng từ việc bị chiếm tài khoản Facebook

(PLO)- Chiều 24-2, Thượng tá Nguyễn Văn Thương - Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Cần Thơ cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản cho cơ quan an ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng.