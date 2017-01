Khách gặp nạn, các khu du lịch phải chịu trách nhiệm

Ngày 7-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản giao UBND huyện Hòa Vang chịu trách nhiệm quản lý đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường đối với Khu du lịch Hòa Phú Thành, Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Suối khoáng nóng Phước Nhơn, Suối Hoa.

Giao UBND quận Liên Chiểu quản lý Khu du lịch Suối Lương và UBND quận Sơn Trà quản lý các điểm du lịch tự phát ở chân núi Sơn Trà như Khu du lịch Bảy Ban, Hồ Xanh, Hồ Bình… trong khi chờ việc xét thủ tục công nhận khu, điểm du lịch theo Luật Du lịch.

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh khu, điểm du lịch triển khai lắp đặt các bảng nội quy của khu du lịch, điểm du lịch bằng tiếng Việt và dịch ra các tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc.



Người dân và du khách vui chơi tại khu Suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: LÊ PHI

Thành lập và công khai đường dây nóng của đơn vị để hỗ trợ du khách khi cần thiết và tiếp tục triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu, điểm du lịch. Chịu hoàn toàn trách nhiệm bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản đối với khách du lịch tham gia các dịch vụ du lịch tại đơn vị.

Các khu, điểm du lịch này phải thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại và liên hệ ngay với cơ quan chức năng để hỗ trợ việc cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu đối với khách tham quan khi xảy ra sự cố.

Đồng thời thường xuyên triển khai công tác kiểm định, đảm bảo an toàn thiết bị trong hoạt động thể thao mạo hiểm, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị.

UBND các quận, huyện tiến hành tổng rà soát, kiểm tra, xử lý các khu, điểm du lịch hoạt động có tính chất tự phát trên địa bàn và gửi báo cáo cụ thể về UBND TP thông qua Sở Du lịch trong tháng 1-2017.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, an toàn cho du khách và triển khai lắp đặt các biển cảnh báo an toàn tại các khu vực, địa điểm tự phát tập trung du khách, người dân đến tham quan trải nghiệm có yếu tố biển, sông, suối, ao, hồ trên địa bàn TP tiềm ẩn rủi ro cho khách và người dân.

Theo đó, UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về các khu, điểm du lịch tự phát hoạt động trên địa bàn quản lý của các quận, huyện.