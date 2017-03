Kỷ luật 3 lãnh đạo huyện vì…'không ngồi được với nhau'

Chiều 2-4, ông Nguyễn Tất Lý, Chánh Văn Phòng Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, cho biết đã có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Trương Hồng Phúc (Bí thư huyện Ủy Đô Lương); ông Lê Minh Giang (Phó Bí Thư thường trực Huyện ủy Đô Lương) và ông Nguyễn Tất Thành (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương).

Trước đó ngày 31-3, tại cuộc họp của Ban chấn hành tỉnh Đảng bộ Nghệ An, ông Phúc, ông Giang và ông Thành đã phải đứng lên đọc bản kiểm điểm. Tại cuộc họp này (do ông Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - chủ trì), hơn 60 Ủy viên Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Nghệ An đã bỏ phiếu kín đồng ý kỷ luật khiển trách đối với ông Phúc, ông Giang và ông Thành.

Theo ông Nguyễn Tất Lý, lý do kỷ luật ba cán bộ chủ chốt trên vì đã mất đoàn kết nội bộ, ngoài ra còn có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ.

Vấn đề mất đoàn kết nội bộ này chủ yếu là không hợp tác giữa Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Đô Lương và không có sự thống thất và bàn bạc với nhau trong công việc, thậm chí cả năm không ngồi nói chuyện cùng nhau…



Cả ba lãnh đạo chủ chốt nói trên cùng có mặt tại một hội nghị của huyện Đô Lương vào ngày 30-3. Ảnh: Trang thông tin điện tử Đô Lương.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã kiểm tra, phát hiện, ba cán bộ chủ chốt trên chịu trách nhiệm trong việc thực hiện tuyển dụng cán bộ huyện đoàn Đô Lương trái với quy định số 1051 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Cụ thể, một người có bố bị phạt tù vì buôn bán trái phép chất ma túy và hai anh bị nghiện ma túy nặng nhưng đã không khai trung thực vào hồ sơ, thế nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương vẫn quyết định tuyển dụng người này vào làm cán bộ huyện đoàn Đô Lương từ cuối năm 2010.

Đến ngày 15-3, Ban Thường vụ huyện ủy Đô Lương đã ra quyết định hủy quyết định tuyển dụng cán bộ trên và yêu cầu người này bàn giao công việc và các tài liệu liên quan trước ngày 31-3.

Về việc sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã giao huyện Đô Lương kỷ luật các cán bộ liên quan.