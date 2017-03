Làm rõ thông tin nói xấu Công an tỉnh Đồng Nai

Bước đầu công an tỉnh nhận định đây là những thông tin có tính chất xuyên tạc.

Trước đó, chiều 1-12-2015, tài khoản Facebook có tên CĐN với ảnh avatar là một nữ CSGT và các dòng giới thiệu về nơi từng học (ĐHCS), ngày sinh (8-2-1980) và nơi ở (TP Biên Hòa), ngoài ra không có thông tin gì khác đăng tải một bài viết có tựa đề “Bản chất thật của CSGT Công an tỉnh Đồng Nai chúng tôi là như thế nào?” với nội dung “tố cáo” việc chung chi, bảo kê cho xe vi phạm trong lực lượng CSGT Đồng Nai; việc công an tỉnh xử lý vụ việc chị Đỗ Hoàng Anh (ngụ quận 9, TP HCM) bị người lạ đánh vào mặt khi quay clip CSGT xử lý vi phạm trên quốc lộ vào đầu tháng 9 và việc thuyên chuyển, quản lý cán bộ và điều hành công tác trong ngành của Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Nội dung bêu xấu rất nhiều nhưng không hề đưa ra được căn cứ, cơ sở nào. Đến 17 giờ chiều 2-12, Facebook có tên CĐN đã khóa tài khoản.

TIẾN DŨNG