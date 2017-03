Nam sinh bị rạch mặt giữa đường: Công an Hải Phòng vào cuộc

Bác sỹ Nguyễn Thị Minh Tâm - Trưởng khoa răng hàm mặt - Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết, khoảng hơn 21 giờ ngày 6/4, V.T.Q.A (SN 1994, ở Ngô quyền, Hải Phòng) nhập viện trong tình trạng bị một vết rạch bên má trái từ vùng miệng đến dưới mang tai, dài khoảng 15cm, sâu khoảng 0,5cm, qua phần da má tới lớp cơ má. Các y bác sỹ đã tiến hành cấp cứu, khâu vết rách trên má. Sau đó, gia đình bệnh nhân xin về nhà.





Đến gần trưa ngày 7/4, bệnh nhân Q.A. mới đến bệnh viện làm thủ tục nhập viện, với vết thương trên má trái đã khâu.



Bệnh nhân đã được tư vấn, làm các xét nghiệm và được chỉ định dùng thuốc kháng sinh, chống viêm và giảm đau. Từ khi nhập viện, Q.A đến bệnh viện 2 lần/ngày để thay băng, tiêm rồi về nhà. Hiện vết thương nhanh khô và chỉ một tuần là được cắt chỉ.



Theo hồ sơ bệnh án, khi nhập viên, gia đình bệnh nhân khai nguyên nhân vết thương là do “ngã xe”. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của bác sỹ Tâm,ì vết thương trên má của bệnh nhân Q.A không thể là vết thương do tai nạn giao thông.



Vết thương do TNGT phải bị nham nhở, thậm chí là bẩn do đất cát dính vào, nhưng đối với vết thương trên má bệnh nhân Q.A lại sạch, gọn, do vật sắc nhọn rạch.



Trước đó, như đã đưa tin, khoảng gần 22 giờ ngày 6/4, nam sinh Q.A đi ăn đêm cùng với một người bạn trai bằng xe đạp điện theo hướng từ Nhà hát Thành phố (Hải Phòng) đến đường Kỳ Đồng.



Khi đang đi đến đoạn đường cách Bệnh viện Kỳ Đồng khoảng hơn 100m, anh bị một đối tượng là nam giới, khoảng ngoài 20 tuổi, dáng người đậm, cao khoảng 1m70, đi xe Sirius màu đen - đỏ, mặc áo khoác có mũ màu ghi xám, đội mũ lưỡi trai và mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang đen, áp sát, định tát vào mặt người bạn trai ngồi sau nhưng bạn này né được.



Đối tượng sau đó tát vào mặt Q.A. Sau khi bị hành hung, cả hai định đuổi theo nhưng thấy mặt Q.A hơi rát và chảy nhiều máu, má bị rách nên cả hai vào nhà người dân bên đường phố để xin giúp đỡ. Q.A xin được băng cầm máu tạm thời sơ cứu, sau đó vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng để chữa trị.



Tại Khoa răng hàm mặt, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật nối dây thần kinh tuyến và khâu vết rách trên má, độ dài khoảng hơn 10cm. Đại diện gia đình đã đến trình báo cơ quan Công an phường sở tại.



Q.A cho biết thêm, sau khi được cấp cứu, khâu lại vết rách trên má, em đã chia sẻ thông tin này trên trang facebook cá nhân, với mong muốn là lời cảnh giác cho các bạn trẻ, nhất là các bạn nữ đi vào buổi tối trên đường phố.



Trưa 11/4, Thượng tá Phạm Duy Diên - Chánh Văn phòng Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện cơ quan Công an đang tích cực vào cuộc điều tra xác minh vụ việc nói trên và sẽ công bố kết quả điều tra.





Theo Minh Khang (VTC News)

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)