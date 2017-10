Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn nút mở cầu cảng biển

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại biểu ở các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn xi măng The Vissai đã nhấn nút đưa vào hoạt động Cảng biển Vissai.

Trong buổi lễ, tàu quốc tế có trọng tải 70.000 tấn đầu tiên vào cập cảng Vissai Nghệ An, nhận nguồn hàng Clinker và xi măng.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu nhấn nút đưa vào hoạt động cảng biển Vissai



Cầu cảng Vissai số 1 dài 2.000 m vươn ra biển khơi, phục vụ cho tàu 70.000 tấn vào bốc xếp hàng hóa. Trước mắt, cầu cảng đang phục vụ chính cho việc vận chuyển Clinker và xi măng của Công ty CP Xi măng Sông Lam (Nghệ An) đến các vùng miền trong nước và xuất khẩu.



Giai đoạn 2, cụm cảng này đang xây dựng thêm 2 bến cảng tổng hợp, trở thành một cảng biển quốc tế đa dụng. Thuận lợi của vùng biển nơi đây là có độ sâu tự nhiên 9m, sau khi nạo vét luồng lạch có thể phục vụ cho tàu trên 100.000 tấn cập cảng.

Công trình trên được gắn kết với Nhà máy xi măng Sông Lam (huyện Đô Lương, Nghệ An), Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (huyện Nghi Lộc) với tổng chi phí đầu tư hơn 13.000 tỉ đồng.



Tàu quốc tế 7 vạn tấn đầu tiên cập cảng Vissai Nghệ An.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Nghệ An. Bởi cùng với hệ thống cảng trong Cụm cảng Cửa Lò, Cảng biển Quốc tế Vissai Nghệ An sẽ là cửa ngõ giao thương, là đầu mối giao thông quan trọng, phục vụ vận chuyển, trao đổi hàng hóa của tỉnh Nghệ An với các tỉnh trong cả nước và các nước trên thế giới bằng đường biển.

Việc hoàn thành đưa vào khai thác cảng biển nước sâu sẽ tạo thành một chuỗi kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, đa dạng, năng động, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh cho tỉnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Đặc biệt, trong tương lai gần, Nghệ An sẽ nằm trên đường cao tốc Bắc - Nam và đường cao tốc Hà Nội - Viên Chăn. Cửa Lò sẽ là cửa ngõ ra Thái Bình Dương của Lào, Bắc Thái Lan và nhiều vùng đất khác. Vì thế, tiềm năng phát triển của Cảng biển Quốc tế Vissai Nghệ An là rất lớn.



Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc mừng thủy thủ đoàn tàu 7 vạn tấn đầu tiên cập cảng Vissai Nghệ An.



Cùng ngày, tại Khu Công nghiệp Đông Hồi (xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu, chủ đầu tư đã ấn nút chính thức động thổ Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II - Nghệ An.