Thủ tướng đồng ý tăng phân cấp, ủy quyền cho TP.HCM

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết một số đề xuất của UBND TP.HCM về chủ trương thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho TP đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.