Thủ tướng: Khoanh nợ ngay cho dân bị thiệt hại do xâm nhập mặn

Những thiệt hại khủng khiếp do hạn mặn gây ra Phạm vi xâm nhập mặn có nơi ở ĐBSCL đã vào sâu trong đất liền trên 90 km, đến nay đã có sáu tỉnh công bố tình trạng thiên tai là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau. Cụ thể: - Bến Tre: 160/164 xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre bị xâm nhập mặn. 80.000 hộ thiếu nước ngọt; 150.000 con bò hiện rơi vào cảnh thiếu rơm rạ và nước uống. - Kiên Giang: Có 55. 000 ha lúa bị thiệt hại do hạn; thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh khoảng 1.200 tỉ đồng. - Cà Mau: 42.000 ha rừng đang gặp khô hạn, trong 4.000 ha có nguy cơ cháy cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm.