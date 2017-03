Tổ chức phản động Việt Tân kích động đập phá các doanh nghiệp

“Lợi dụng việc nhân dân các tỉnh, thành như Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai… tuần hành phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, tổ chức phản động Việt Tân đã kích động, lôi kéo người dân, công nhân gây ra các vụ gây rối, đập phá tài sản của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Công an TP.HCM đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, bắt giữ 134 đối tượng gây rối trong các ngày 13, 14 và 15-5, khởi tố 23 đối tượng”. Sơ kết sáu tháng đầu năm 2014, Công an TP.HCM cho biết như trên.

Theo báo cáo, sáu tháng qua công an ghi nhận 2.970 vụ phạm pháp hình sự (giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước). Các loại án như giết người, cướp tài sản, cướp giật, hiếp dâm, trộm cắp giảm. Công tác điều tra, khám phá ban đầu đạt 66,4% số vụ phạm pháp hình sự, bắt 2.494 nghi can, triệt phá 486 băng nhóm (1.198 nghi can). Tỉ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,83%. Án ma túy, kinh tế và môi trường cũng đạt kết quả đấu tranh cao.

Theo Công an TP.HCM, nổi lên là thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng nước ngoài gọi điện thoại đến nhà dân thông báo nợ cước điện thoại, rồi dẫn dụ gửi tiền qua tài khoản để kiểm tra rồi chiếm đoạt.

