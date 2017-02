Tp.HCM: 7 ngày tết không có cháy lớn gây thương vong

Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Tp.HCM. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

TP.HCM không có người chết do TNGT trong 4 ngày Tết Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC67, Công an TP.HCM) cho biết từ 30 tháng Chạp đến hết mùng 3 tháng Giêng, trên địa bàn TP không có người chết vì tai nạn giao thông. “Năm nay, trong 4 ngày Tết, thành phố Hồ Chí Minh không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. “Đây là năm đầu tiên trong nhiều năm gần đây, suốt 4 ngày Tết trên địa bàn thành phố không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Kết quả này là điều rất đáng mừng và vinh dự cho lực lượng cảnh sát giao thông". Báo cáo kết quả tình hình giao thông những ngày Tết, Trung tá Huỳnh Trung Phong – Trưởng phòng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết như trên. Thông báo tình hình an ninh chính trị thành phố, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an Tp.HCM cho biết tình hình an ninh chính trị ổn định, Công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng đã ngăn chặn kịp thời một vụ tổ chức phản động. Trong 4 ngày ngày, thành phố xảy ra 33 vụ phạm pháp hình sự giảm so với những năm trước, tỷ lệ phá án là 63,64%.