Vụ giám đốc Sở TN&MT TP.HCM mất trộm: “Tôi vừa mất tiền vừa mang tiếng”

Có thể kẻ trộm là người trong nội bộ Ngày 11-8, Đại tá Nguyễn Tấn Đạt - Trưởng Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ trộm xảy ra tại Sở TN&MT TP.HCM sang Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) để điều tra theo thẩm quyền. Qua hiện trường vụ trộm, cơ quan công an nhận định có người đột nhập vào căn phòng nhưng không loại trừ kẻ trộm là người trong nội bộ. Theo điều tra ban đầu, ngày 8-8, Công an quận 1 tiếp nhận thông tin về vụ trộm do Công an phường Bến Nghé chuyển lên. Trước đó, bảo vệ đơn vị này đã đến công an phường trình báo theo yêu cầu của ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở TN&MT về vụ trộm xảy ra tại cơ quan này. Khi tiếp nhận cơ quan công an có tiếp xúc với ông Kiệt để tìm hiểu thông tin về vụ việc này. Ông Kiệt có cung cấp buổi sáng khi ông đến làm việc tại nhiệm sở thì phát hiện số tiền lớn mà ông lưu giữ trong tủ bàn làm việc đã bị mất. Theo công an, ông Kiệt bị mất 1 tỉ đồng và 30.000 USD. Ông Kiệt cho biết là tiền cá nhân ông dành dụm có được để chuẩn bị mua nhà cho con. Được biết sau khi xảy ra vụ mất trộm, ông Kiệt báo cáo lên cấp trên và cấp trên cũng yêu cầu ông Kiệt trình bày về vụ mất trộm này. TUYẾT KHUÊ