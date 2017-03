Vụ lấn sông Đồng Nai ở Vĩnh Cửu: Huyện đổ dân, chủ đất bác bỏ

Chiều 22-4, UBND huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đã báo cáo ban đầu về vụ lấn sông ở xã Tân An. Theo đó, sau khi kiểm tra thực tế, Phòng TN&MT huyện và UBND xã Tân An đã ghi nhận ở hai thửa đất (của hai chủ) tại xã Tân An đã diễn ra hoạt động đổ đất san lấp mặt bằng tại bờ sông Đồng Nai. Ở khu vực này, sông sâu khoảng 7 m đã có khoảng 30 m dọc sông ăn ra khoảng 5 m được đổ khoảng 1.050 m3 đất, đá. Phòng TN&MT huyện và UBND xã Tân An đang mời các chủ đất đến làm việc để xử lý.

“Chủ đất lấn sông”

Theo huyện Vĩnh Cửu, một trong hai chủ đất trên (rộng trên 1.350 m2) là ông Hà Công Thanh, đã được cấp giấy đỏ vào tháng 7-2014. Còn chủ của thửa đất kia (rộng khoảng 300 m2) là ông Hà Duy Học đang đăng ký quyền sử dụng đất và UBND xã Tân An đang xem xét hồ sơ. Cả hai thửa đất này đều nằm trong quy hoạch làm bến thủy nội địa.

Từ kết quả kiểm tra thực tế, huyện Vĩnh Cửu kết luận việc các chủ đất đổ đất, san lấp mặt bằng tại khu đất tiếp giáp với bờ sông Đồng Nai là nhằm bảo vệ thửa đất, tránh tình trạng xảy ra sạt lở bờ sông. “Việc này một phần do ý thức người dân còn hạn chế, không nhận thấy tầm quan trọng của việc san lấp, đổ đất ít nhiều ảnh hưởng đến sông Đồng Nai. UBND huyện Vĩnh Cửu đang chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND xã Tân An chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai của địa phương” - báo cáo của huyện Vĩnh Cửu nêu.





Hơn 1.000 m3 đất đổ lấn sông Đồng Nai nhưng chủ đất nói không hay. Ảnh: TIẾN DŨNG

Tuy nhiên, chiều 22-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hà Công Thanh thừa nhận ông là chủ một trong hai thửa đất trên và gần đây ông có rao bán nhưng hiện vẫn chưa bán được. Còn việc đổ đất, đá để san lấp mặt bằng thì ông Thanh khẳng định mình không làm. “Cách đây mấy hôm tôi nhận được tin báo có người đổ đất, đá để san lấp mặt bằng. Tôi ra kiểm tra thì thấy đúng nhưng tôi không biết ai đổ và đã đổ từ khi nào cả” - ông Thanh nói.

Mâu thuẫn diện tích, người lấn

Theo báo cáo, diện tích lấn sông khoảng 150 m2. Cụ thể chiều dài khoảng 30 m, rộng 5 m và cao trung bình 7 m. Tuy nhiên, biên bản lập tại hiện trường của Phòng TN&MT huyện Vĩnh Cửu hôm trước thì chiều rộng lấn sông phải lên đến 20 m...

Về việc huyện khẳng định người dân đổ đất phòng sạt lở trong khi dân nói không phải, ông Võ Văn Phi - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu trả lời ông ký văn bản theo báo cáo của phòng chuyên môn chứ không trực tiếp kiểm tra thực tế và không phát hiện được mâu thuẫn trên. Ông Phi cũng cho biết là không biết trước khi gửi văn bản cho ông ký thì các phòng chuyên môn đã làm việc cụ thể với người dân chưa. “Trước mâu thuẫn trên tôi sẽ chỉ đạo Phòng TN&MT kiểm tra lại và trả lời sau” - ông Phi nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Bằng, Trưởng phòng TN&MT, thừa nhận chưa làm việc với người dân nhưng họ là chủ sử dụng đất nên báo cáo nêu chủ đất san lấp. “Họ được Nhà nước cấp giấy đỏ nên phải chịu trách nhiệm sử dụng đất, bảo vệ và phải chịu trách nhiệm vì để xảy ra việc đổ đất san lấp. Tuy nhiên, để cho chính xác Phòng TN&MT sẽ mời các chủ đất lên làm việc” - ông Bằng nói.

Ông Bằng cũng không quên nói rằng để xảy ra việc lấn sông nêu trên thì trách nhiệm trước hết thuộc về xã Tân An. “Đến bây giờ Phòng TN&MT vẫn chưa nhận được bất cứ báo cáo của UBND xã Tân An liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm của UBND xã Tân An để xảy ra tình trạng trên thì thuộc thẩm quyền của UBND huyện Vĩnh Cửu chứ không phải của Phòng TN&MT” - ông Bằng nói.