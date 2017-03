Yêu cầu kiểm điểm công an còng tay người bán vé số

Việc công an phường bắt giữ ông Tuấn Anh không đúng quy định, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Tuấn Anh. UBND phường An Bình sẽ yêu cầu công an phường kiểm điểm, hỗ trợ tiền viện phí cho ông Tuấn Anh.

Theo ông Tuấn Anh, ông bán vé số trước cửa nhà của người chị dưới chân cầu vượt Sóng Thần đã sáu năm nay. Trưa 17-7, bốn công an phường An Bình mặc thường phục trên ô tô bước xuống kiểm tra tủ vé số của ông, xưng là công an, nói là ông ghi số đề rồi còng tay, đưa lên xe chở về công an phường. “Tôi không làm gì sai cả và đã ngất xỉu tại trụ sở công an. Thế là họ đưa tôi vào trạm y tế phường cấp cứu rồi lại chuyển tôi lên bệnh viện” - ông nói.

Sau khi xuất viện, ủy ban phường mời ông Tuấn Anh đến làm việc và đã hỗ trợ 1 triệu đồng tiền thuốc và có kết luận như trên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch phường An Bình, nói: “Anh em làm việc có sai nên tôi đã thay mặt xin lỗi và sẽ có thêm một buổi làm việc nữa với công an để kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Sau khi nhận đơn, chúng tôi có đến bệnh viện xác minh, thấy không có biểu hiện ông Tuấn Anh bị đánh đập. Ông này có tiền sử bệnh tim, bị tăng huyết áp đột ngột nên xỉu”.

Lãnh đạo VKSND thị xã Dĩ An khẳng định là chưa từng phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Tuấn Anh. “VKS có nhận đơn của ông Tuấn Anh và chúng tôi đã chuyển đơn cho công an thị xã xử lý. Nếu công an trả lời mà ông ấy không thỏa mãn, chúng tôi sẽ xem xét” - bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Viện trưởng VKSND thị xã Dĩ An, nói.

NGÂN NGA