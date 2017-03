Năm đầu tiên, chương trình "The Winner is - Tôi là người chiến thắng" do Bình Minh dẫn chương trình. Do bận dự án riêng nên nam diễn viên không thể tiếp tục đảm nhận vai trò này. Nhà sản xuất quyết định mời danh hài Hoài Linh thay thế anh. Nam danh hài cũng muốn thử sức nên đã nhận lời.



Hoài Linh làm MC "Tôi là người chiến thắng". Hoài Linh chia sẻ: "Tôi đang rất hồi hộp. Xưa nay, tôi chưa từng làm người dẫn chương trình truyền hình dài hơi nào. Tôi hồi hộp không phải sợ bản thân làm không tốt vì cái nghề của tôi xưa nay là ăn nói. Cái khó ở đây là ngôn từ phải phù hợp với ngữ cảnh. Tôi tự thấy ngôn ngữ của mình hơi 'nhà quê' chứ không hoa mỹ như khán giả thường thấy ở những MC khác". Nói về sự chuẩn bị cho vai trò mới này, Hoài Linh cho biết, anh đã may khá nhiều trang phục để mỗi đêm phát sóng mang lại một hình ảnh mới cho khán giả. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên trò chuyện cùng các MC chuyên nghiệp để rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Năm nay, thành phần ban giám khảo cũng có sự thay đổi. Noo Phước Thịnh sẽ thay Siu Black đảm nhận vai trò giám khảo chính. Bảng thi nhóm ca sĩ sẽ được thay thế bằng bảng thi nghệ sĩ - người nổi tiếng bên cạnh các bảng học sinh - sinh viên, đơn ca, ca sĩ, trung niên. "Tôi là người chiến thắng" mùa thứ hai phát sóng lúc 21h ngày 12/7 trên HTV7. Theo Tâm Giao (VNE)