“Không thể buộc đoàn phim dừng quay”

Công an xã: Xử lý tình huống chưa tốt

Trung tá Nguyễn Văn Bổn - Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi cho biết không phải là công an xã tạm giữ người. Việc mời đoàn làm phim về trụ sở Công an xã Tân Thạnh Tây nhằm làm rõ vụ việc xô xát, cự cãi của một vài người trong đoàn với công an xã. Trong khoảng thời gian đó, có người trong đoàn nói là bị mất máy quay phim và có người nói bị chấn thương do công an xã đánh. Việc giữ người quá lâu (mười tiếng đồng hồ) do lượng người đông nên tiến độ lấy lời khai hơi chậm. Theo ông Bổn, công an xã đã làm đúng chức năng bảo vệ an ninh trật tự cho địa phương, tuy nhiên việc xử lý tình huống chưa tốt.

Theo quy định, nếu tạm giữ người qua đêm phải có quyết định tạm giữ nhưng ông Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh Tây khẳng định không hề ký quyết định tạm giữ người.

Về việc công an xã buộc một số người trong đoàn phải làm bản tự khai và cam kết mới được thả về, trung tá Bổn nói: “Chúng tôi chỉ lưu giữ hai bản tự khai và cam kết của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Nội dung là xác nhận không có việc đoàn bị mất máy quay và có người bị công an xã đánh trọng thương”.

Hồ Quỳnh Hương khai chưa đúng (?)

Giải thích lý do công an chậm lập biên bản và kéo dài thời gian giữ người, trung tá Bổn cho rằng “Hồ Quỳnh Hương khai chưa đúng sự thật khách quan”. Ngoài ra, trung tá Bổn cũng cho biết ý kiến của trưởng phòng VHTT huyện là “đoàn làm phim đến địa phương quay thì phải xin phép trước”. Tuy nhiên, ông Bổn không nói rõ công an xã căn cứ vào cơ sở pháp lý nào để buộc ngừng quay. Ông Bổn cũng khẳng định: “Không có thành viên nào trong đoàn bị đánh phải đi cấp cứu, còn công an xã chỉ đến kiểm tra giấy phép...”.

Sở VHTT: Xã, huyện lạc hậu thông tin quá

Bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM đã đóng góp ý kiến thêm về sự việc này.

“Trước đây, quy trình giấy phép sản xuất băng đĩa có hai công đoạn, trước tiên các hãng băng đĩa phải xin giấy phép sản xuất để sử dụng khi đi dựng cảnh, quay ngoại cảnh. Tiếp theo, sau khi hoàn thành công đoạn một, các hãng mang giấy phép sản xuất cùng đĩa đã hoàn thành để xin cấp giấy phép phát hành đĩa.

Tuy nhiên, có lẽ các địa phương không cập nhật văn bản pháp luật mới, cơ quan quản lý văn hóa đã bỏ giấy phép sản xuất băng đĩa lâu rồi. Vì vậy, không cần giấy phép quay phim hay ghi hình gì nữa...!

Với trường hợp Hồ Quỳnh Hương bị công an Củ Chi “bắt bí” không trình giấy phép là không đúng, ca sĩ này không vi phạm pháp luật gì hết; chỉ là nhắc nhở ca sĩ rút kinh nghiệm khi quay cần báo địa phương biết là được.

Theo tôi, Báo Pháp Luật TP.HCM phải tiếp tục lên tiếng về sự việc này để các cơ quan quản lý văn hóa địa phương biết tầm quan trọng của vấn đề cập nhật văn bản pháp lý”.