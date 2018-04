Mỹ rúng động vì giáo phái tình dục NXIVM

Theo hãng tin Reuters, nữ minh tinh Allison Mack của loạt phim truyền hình nổi tiếng Smallville bị buộc tội tuyển mộ những phụ nữ khác tham gia một hội kín của “tẩy não” và ép buộc phụ nữ trở thành những nô lệ tình dục. Những chi tiết được hé lộ tại tòa án New York thời gian qua khiến dư luận Mỹ rúng động về những hoạt động của NXIVM.



Tự nhận là thần đồng có IQ 240

Thủ lĩnh của NXIVM là Keith Raniere (57 tuổi) đã bị bắt tại Mexico vào ngày 25-3 với cáo buộc mua bán tình dục. Ông này đang bị giam giữ chờ tòa án bang Texas xét xử. Trước khi bị bắt, Raniere có lịch sử lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái trong hàng chục năm.

Theo một đơn khiếu nại được lưu trữ, Raniere vào năm 2003 bắt đầu tổ chức một chuỗi các buổi diễn thuyết tại một cơ sở cách Albany, thủ phủ của bang New York, hơn 30 km. Các buổi diễn thuyết này nhắm đến nữ giới và đề cập đến tư tưởng đa thê, cho rằng “nam giới cần phải có nhiều bạn tình và nữ giới chỉ nên quan hệ với một người”, tờ The Guardian trích dẫn nội dung đơn khiếu nại.

Theo đài truyền hình BBC, NXIVM là một tổ chức “self-help” (mô hình giúp các học viên tự khám phá năng lực bản thân để tự giúp cuộc sống của mình), được thành lập từ năm 1998 với tên gọi là Chương trình hành động thành công. Tuy nhiên, NXIVM đã dần biến thể thành một giáo phái với trung tâm là Keith Raniere. Người này tự khẳng định mình từng là một thần đồng, từng giữ kỷ lục Guinness thế giới là người có chỉ số trí thông minh (IQ) cao nhất thế giới, lên đến 240. Ông buộc những người trong hội kín của mình gọi ông là “Vanguard”. Cô Toni Natalie, một cựu thành viên của NVIXM, cho biết Raniere khi mới gặp cô nói rằng ông muốn dành “trí tuệ” của mình để giúp thế giới tốt đẹp hơn. Theo lời kể của Natalie thì Raniere dường như có khả năng thôi miên. Buổi trò chuyện riêng đầu tiên giữa cô và người đàn ông kỳ lạ này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ nhưng trong tâm trí cô cứ ngỡ là 15 phút.

Theo tờ The Guardian, một trang mạng có liên hệ với NXIVM đã mô tả Raniere là một “nhà khoa học, một nhà toán học, triết gia, nhà khởi nghiệp, nhà giáo dục, một tác gia và là một nhà phát minh”. Dĩ nhiên, tất cả danh xưng này đều là tự phong chứ không có một cơ sở pháp lý nào.



Keith Raniere (trái), thủ lĩnh của NXIVM, đối diện nhiều tội danh về cưỡng ép tình dục, cưỡng ép lao động và trục lợi tài chính. Ảnh: BBC



Allison Mack bị xem là đồng chủ mưu số một của giáo phái NXIVM. Ảnh: CHANNEL 4



Trụ sở chính của NXIVM nằm ở ngoại ô Albany, bang New York với vỏ bọc hợp pháp là một tổ chức “self-help”. Ảnh: REUTERS

Tuyển mộ các nô lệ tình dục

Các công tố viên cho biết đến năm 2015 thì Raniere đã thiết lập một xã hội mật bên trong NXIVM gọi là DOS hoặc “Lời thề ước”. Trong xã hội kín này, “phụ nữ được tuyển mộ để trở thành nô lệ tình dục dưới vỏ bọc giả dối là tham gia một nhóm giảng dạy chỉ dành riêng cho phụ nữ”. Theo BBC, thủ lĩnh Keith Raniere xây dựng một hệ thống quan hệ “chủ nhân và nô lệ” bên trong DOS. Bất kỳ sự thách thức nào đối với quyền hành của Raniere đều bị đáp trả một cách tàn nhẫn. Các công tố viên cho biết người này đã hành hung ít nhất hai phụ nữ trong hội kín. Ông còn trừng phạt một nữ thành viên khác 18 tháng giam giữ trái pháp luật chỉ vì bày tỏ tình cảm đối với một người đàn ông khác.

Theo các công tố viên, có khoảng 50 phụ nữ đã được tuyển mộ tham gia hội kín này. Họ đều được xăm lên người những ký tự gồm các chữ cái đầu trong tên của Raniere. Họ phải tuân thủ một chế độ ăn hết sức kham khổ để giữ thân hình gầy gò, đúng theo hình mẫu “phụ nữ đẹp” mà Raniere thích và bị ép buộc phải có quan hệ tình dục với thủ lĩnh giáo phái. Trong quá trình được thuyết phục, những nữ thành viên được yêu cầu phải cung cấp thông tin về gia đình, bạn bè, ảnh chụp nude và quyền sở hữu các tài sản. Theo các công tố viên, đây là những thứ để giáo phái này lấy ra làm vũ khí đe dọa các thành viên nếu họ muốn rời bỏ.

NXIVM và Raniere trong một thời gian dài đã đối diện với nhiều cáo buộc nhưng chưa bao giờ bị điều tra chính thức. Trong nhiều năm qua hoạt động của NXIVM được hỗ trợ tài chính bởi hai chị em Clare và Sara Bronfman, là thành viên của nhóm. Hai người này là con gái của Edgar Bronfman, cựu chủ tịch Công ty Seagram, đã qua đời vào năm 2013. Trong một bài viết của tạp chí Forbes năm 2003, ông Bronfman đã mô tả NVIXM là một tà giáo. Một bài viết khác của tạp chí Vanity Fair năm 2010 cho biết chính tiền bạc của chị em nhà Bronfman đã cứu NXIVM thoát khỏi một cuộc chiến pháp lý hàng triệu USD.

Các nỗ lực điều tra về NXIVM chỉ được tăng tốc từ cuối năm 2017, sau khi cựu thành viên Sarah Edmondson trả lời phỏng vấn của The New York Times về những sự thật đằng sau vỏ bọc hợp pháp của tổ chức này. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Văn phòng công tố bang New York sau đó đã vào cuộc, buộc Raniere trốn sang Mexico.

Nữ minh tinh sa ngã

Nhân vật mới nhất bị điều tra liên quan đến giáo phái tình dục tai tiếng này là ngôi sao điện ảnh Allison Mack. Cô gặp Raniere và gia nhập giáo phái vào năm 2006 theo lời giới thiệu của nữ đồng nghiệp cùng chung loạt phim truyền hình Smallville là Kristin Kreuk. Tờ The Sun cho biết Allison Mack là thành viên cao cấp của giáo phái, lo việc tuyển mộ thêm thành viên mới cho hội kín của Raniere. Qua tay cô, 25 phụ nữ đã chấp nhận trở thành nô lệ tình dục của thủ lĩnh giáo phái tai tiếng này.

Trong phiên tòa hôm 23-4 tại New York, trợ lý công tố viên Moira Penza cáo buộc Mack là một trong những nhân vật lãnh đạo của hội kín này, được tổ chức chặt chẽ nhằm cung cấp bạn tình cho Raniere. “Đội lốt phong trào nữ quyền, cô Mack đã buộc những phụ nữ khác phải nhịn đói để phù hợp với hình mẫu phụ nữ đẹp lý tưởng trong đầu ông Raniere” - Penza cho biết. Cơ quan điều tra cũng cáo buộc Mack buộc các thành viên mới phải chụp ảnh khỏa thân thấy rõ mặt rồi chuyển cho Raniere làm “tín vật”.

Theo tờ The Guardian, Allison Mack đã được xác định là “đồng chủ mưu số một” trong hồ sơ điều tra của FBI. Cô có mặt tại căn biệt thự mà Raniere lẩn trốn tại Mexico. Cơ sở này thuộc một chân rết của NXIVM, được điều hành bởi Emiliano Salinas, là con trai một cựu tổng thống Mexico. Tờ The New York Times cho biết nhiều phụ nữ được tuyển vào mạng lưới của giáo phái này tại Mexico trong quá khứ đã được đưa đến cơ sở đầu não ở Albany, bang New York để làm lễ đóng dấu tên của Raniere lên thân mình. Tuy nhiên, Salinas đã nhiều lần phủ nhận mối liên hệ với NXIVM.

Nếu như bị kết luận có tội đối với các tội danh giao dịch tình dục, âm mưu giao dịch tình dục và cưỡng bức lao động bất hợp pháp, Allison Mack sẽ đối diện với mức án tối đa 15 năm tù giam.