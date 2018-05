Lùm xùm vụ người mẫu nude 9X tố bị họa sĩ hiếp dâm

Liên quan đến sự việc nữ người mẫu Nguyễn Thị Kim Phượng tố cáo họa sĩ NL có hành vi hiếp dâm cô tại khách sạn đang xôn xao dư luận, chiều 21-5, Kim Phượng cho biết công an đã thông báo kết quả giám định pháp y của cô là bị rách vùng kín lớn, có tế bào nam trong vùng kín.

Trước đó, vào ngày 16-5, trên mạng xã hội xuất hiện chia sẻ của người mẫu Kim Phượng, 24 tuổi tố cáo họa sĩ NL có hành vi hiếp dâm cô tại một khách sạn ở phường 10, quận 10, TP.HCM.



Người mẫu Nguyễn Thị Kim Phượng tố cáo họa sĩ NL có hành vi hiếp dâm cô trên mạng xã hội. Ảnh: Internet.

Theo Kim Phượng, cô là người mẫu ảnh, người mẫu khỏa thân. Ngày 1-5, cô được họa sĩ kiêm kiến trúc sư nổi tiếng NL kết bạn trên Facebook, đồng thời nhắn tin mời làm mẫu cho bộ ảnh “body painting”.

Ngày hôm sau, họa sĩ NL hẹn gặp cô tại một quán cà phê để trao đổi trước về công việc. Tối cùng ngày, họa sĩ NL đến nhà đón cô và chở đến khách sạn trên đường Trần Thiện Chánh, phường 10, quận 10.

“Lúc đầu, anh ta muốn lên nhà tôi nhưng tôi không đồng ý và gợi ý đến phòng chụp ảnh. Tuy nhiên, anh ta không đến phòng chụp mà chở đến khách sạn. Do đặc thù công việc của mẫu nude thường xuyên chụp trong khách sạn nên tôi không nghi ngờ gì cả. Và sự việc xảy ra tại đây”, Kim Phượng chia sẻ trên mạng xã hội.



Người mẫu Kim Phượng cho biết cô sẽ làm đến cùng để bảo vệ danh dự, nhân phẩm mình.

Cũng theo Kim Phượng, khi vào phòng khách sạn, cô tự tháo bỏ y phục để bắt đầu công việc như mọi lần. Họa sĩ NL chụp một số hình phác thảo và vẽ vài nét trên người cô và kêu cô nằm lên giường để tiếp tục vẽ.

Bất ngờ, họa sĩ NL hôn vào vùng nhạy cảm của cô, cô định vùng dậy nhưng bị nam họa sĩ dùng vũ lực khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm dù bị phản ứng quyết liệt. Kim Phượng cho hay khi thực hiện hành vi hiếp dâm, họa sĩ NL có sử dụng bao cao su.

Sau khi sự việc xảy ra, Kim Phượng chia sẻ cô bị tổn thương vùng kín, mất ngủ, trầm cảm nặng, phải nhờ chuyên gia tâm lý hỗ trợ. Ngày 4-5, người mẫu Kim Phượng đã đến Công an phường 10, quận 10 tố cáo. Công an quận 10 cũng đã cử điều tra viên xuống lấy lời khai và đưa cô đi giám định. Tiếp đó, ngày 19-5, cô đã trình báo công an, yêu cầu khởi tố việc bị nam họa sĩ hiếp dâm.



Giấy giám định của Trung tâm Pháp y TP.HCM.

Chia sẻ trên NLDO, Kim Phượng cho hay ngay sau khi cô tố cáo sự việc lên công an, họa sĩ NL đã nhờ một người bạn liên lạc với cô, đề nghị được đền bù nhưng cô không đồng ý.

“Tôi muốn tố cáo sự việc ra ánh sáng chứ không phải muốn nhận tiền đền bù. Nếu anh ta thật sự không làm gì tôi, tại sao phải cho người liên lạc và đề nghị như thế. Tôi biết N.L rất khôn ngoan khi cử một người bạn liên lạc với tôi chứ không phải anh ta liên lạc trực tiếp và cũng không phải luật sư. Người bạn đó cũng chỉ gọi cho tôi bằng Facebook nên tôi không thể ghi âm cuộc gọi. Trong trường hợp cần thiết, anh ta sẽ chối rằng chuyện đó không có thật.



Đơn yêu cầu khởi tố họa sĩ NL của Kim Phượng gửi cơ quan chức năng.

Nhưng tôi sẽ theo kiện đến cùng. Tôi muốn anh ta phải đứng trước toà, phải đi tù vì tội ác của anh ta đã gây ra. Nếu toà cấp quận không xử được, tôi sẽ kiện lên toà thành phố, thậm chí lên tất cả cấp cao nhất, để đòi lại công lý. Tôi muốn công bố công khai câu chuyện này vì biết đâu có những nạn nhân khác nữa trước đó đã từng bị giống tôi nhưng chưa dám lên tiếng. Tôi không muốn có thêm các cô gái bị lừa”.

Về phía nam họa sĩ NL, sau khi xảy ra sự việc chỉ phát biểu ngắn gọn trên báo chí rằng thông tin từ người mẫu Kim Phượng mới chỉ là thông tin một chiều. Mọi việc cứ để cơ quan chức năng làm rõ.

Trả lời trên Zing, họa sĩ NL cho biết những ngày qua cuộc sống của ông bị ảnh hưởng rất nhiều từ những lời tố cáo. Nếu ông có vấn đề thì đã bị công an triệu tập, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có ai liên hệ. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ sẽ không đưa ra thêm bất cứ phát ngôn nào trong thời điểm bất lợi này.