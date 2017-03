Thu hồi sách dạy học sinh đi trên thủy tinh

Ông Hiển cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân và tập thể có liên quan trong việc liên kết xuất bản cuốn sách trên và xử lý theo thẩm quyền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Đồng thời rà soát lại các quy định, quy trình về liên kết xuất bản sách với các tác giả để bảo đảm sự chặt chẽ, tránh sai sót trong công tác biên tập, xuất bản loại sách này.

Theo tìm hiểu của Pháp luật TP.HCM hiện nay trên thị trường vẫn còn bán nhiều cuốn sách Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 được xuất bản năm 2014.

Trước đó, trả lời Pháp luật TP.HCM, đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết liên quan đến bài học Vượt qua nỗi sợ (trang 77) sử dụng mẩu chuyện minh họa bạn An dũng cảm để dạy học sinh tăng lòng dũng cảm bằng việc đi trên thảm thủy tinh của cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” của tác giả Phan Quốc Việt do NXBGDVN phát hành.

Cuốn sách “Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1” được xuất bản lần đầu vào năm 2014 và thuộc loại sách tham khảo, không phải là sách giáo khoa trong hệ thống giáo dục phổ thông. Sau khi cuốn sách được xuất bản, được sự góp ý của độc giả về nội dung chưa phù hợp của câu chuyện, NXB Giáo dục đã điều chỉnh kịp thời. Vì thế, trong lần sách tái bản có chỉnh lí năm 2015, sách Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 không còn câu chuyện này.

Như Pháp luật TP.HCM đã phản ánh cuốn sách Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh (HS) lớp 1 của NXB Giáo dục Việt Nam đang gây nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng. Ở bài 15 dạy trẻ về lòng dũng cảm với nội dung “Vượt qua nỗi sợ” kể về câu chuyện “Bạn An dũng cảm” (trang 77), sách viết: “Cô giáo rải một thảm thủy tinh dày trước mặt cả lớp và yêu cầu các bạn đi qua đó. Cả lớp đều rất sợ hãi và An cũng vậy. Nhưng cô giáo đã động viên và hướng dẫn giúp An tự tin đi qua thảm thủy tinh một cách dễ dàng. Khi đi qua rồi, An thấy thảm thủy tinh không đáng sợ như mình nghĩ và An quay lại động viên các bạn để các bạn dũng cảm như An. Cuối cùng cả lớp đều dũng cảm đi qua thảm thủy tinh” (!).

Bên cạnh câu chuyện là hình ảnh bé gái đang giẫm qua thảm thủy tinh để minh họa. Phần thảo luận của bài học có nội dung: “Em đã dũng cảm như thế nào? Em kể về sự dũng cảm của mình cho các bạn cùng nghe”.

Theo TS Phan Quốc Việt, chủ biên cuốn sách Thực hành kỹ năng sống cho HS lớp 1, thông điệp sau bài dạy là không phải lúc nào cuộc đời cũng nguy hiểm như chúng ta nghĩ mà chúng ta phải đối mặt với sợ hãi. HS phải thực hành để trải nghiệm và thấu hiểu.