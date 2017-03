10 lời khuyên sức khỏe cho nam giới

Bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Mỹ Syeda Kiran Zahra Hussain đưa ra một số lời khuyên sức khỏe cho nam giới, từ đó có thể thấy sức khỏe và khả năng sống thọ không chỉ là kết quả của sự may mắn và gen di truyền.

- Ăn uống lành mạnh. Thực phẩm dinh dưỡng (như rau củ, trái cây, thức ăn ít béo, sản phẩm từ sữa tách béo…) cung cấp năng lượng và giảm nguy cơ bệnh tật.

- Duy trì mức cân nặng khỏe mạnh. Dư cân, béo phì tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường. Hãy tính chỉ số khối cơ thể (BMI) của mình xem mình ở mức cân nặng nào và điều chỉnh... Vận động thể chất thường xuyên là điều quan trọng nhất đối với sức khỏe. Hãy tìm môt bài tập đơn giản và phù hợp để có thể thực hiện thường xuyên và lâu dài.



Hình minh họa.

- Không hút thuốc, và nên tránh hút thuốc thụ động, vì hút thuốc có liên quan đến những nguyên nhân tử vong hàng đầu như đột quỵ, bệnh phổi, ung thư.

. Kiểm tra sức khỏe định kỳ, nên làm xét nghiệm, tầm soát với một số loại bệnh tật như lây nhiễm qua đường tình dục, tiểu đường, cholesterol cao, cao huyết áp, một số loại ung thư.

- Hạn chế rượu bia vì lạm dụng chất uống có cồn có liên quan mật thiết đến nhiều loại ung thư, huyết áp cao, các vấn đề về tâm lý, và cả tai nạn.



- Kiểm soát tốt căng thẳng. Cân bằng nghĩa vụ giữa gia đình và công việc là điều khó khăn, tuy nhiên đây là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần nam giới luôn trong tình trạng tốt. Chú ý tìm những phương cách lành mạnh để đối phó với căng thẳng.



- Ngủ đủ. Thiếu ngủ ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe. Tìm đến bác sĩ nếu thấy có vấn đề về giấc ngủ. Đừng coi nhẹ chứng ngưng thở khi ngủ vì đây là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và có thể dẫn đến tử vong trong khi ngủ.



- Nhận biết các rủi ro sức khỏe của mình. Chẳng hạn, một người làm trong môi trường hóa chất thì luôn phải đi kèm biện pháp bảo hộ. Hãy tìm hiểu về lịch sử bệnh tật của người thân trong gia đình để bàn bạc với bác sĩ khi cần thiết.

- Có ý thức sống an toàn. Chẳng hạn có ý thức đội nón bảo hiểm, đeo dây an toàn khi tham gia giao thông, tuân thủ các quy định an toàn tại nơi làm việc, thực hiện tình dục an toàn, thoa kem chống nắng, rửa tay thường xuyên, chải răng sau khi ăn…