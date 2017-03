Cho con bú ảnh hưởng thế nào đến chuyện yêu

Sự gia tăng hormone oxytocin và prolactin ảnh hưởng lên mọi hoạt động của cơ thể, từ sự ham muốn cho đến xu hướng tình dục. Chúng ta hãy tìm hiểu rõ hơn về sự ảnh hưởng của việc cho con bú đến đời sống vợ chồng.



Ảnh hưởng đến kinh nguyệt

Bạn có thể bị rối loạn kinh nguyệt khi cho con bú. Rối loạn cả về chu kỳ lẫn những yếu tố khác liên quan do sự thay đổi hormone. Điều này khiến bạn cảm thấy phiền khi nghĩ đến chuyện quan hệ. Tuy nhiên, không có lý do gì để bạn không quan hệ trong ngày đèn đỏ nếu bạn biết cách. Mặc dù các bác sĩ khuyến cáo việc này là không nên do yếu tố vệ sinh nhưng chưa có một kết luận cụ thể nào cho thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tiết sữa

Đừng bất ngờ khi núm vú tiết ra một ít sữa khi bạn được kích thích hoặc lên đỉnh. Và cũng không nên thấy xấu hổ hay lo lắng gì về hiện tượng này. Thực tế, các ông chồng lại thường tỏ ra khá hào hứng và thích thú với điều ấy.

Vùng X khô khan





Bạn có thể dễ dàng nhận ra vùng X trong những ngày cho con bú sẽ khô khan hơn bình thường. Điều này cũng là do sự thay đổi hormone xảy ra trong thời kỳ mang thai và cho con bú.



Khi cho con bú, tuyến yên sản xuất ra prolactin - hormone kích thích tiết sữa. Prolactin lại ức chế sản xuất các hormone khác như estrogen khiến âm đạo giảm tiết dịch và khô hơn.

Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các chất bôi trơn để giải quyết vấn đề này. Nếu vẫn không ổn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ về một số loại estrogen bôi hoặc uống.

Nhạy cảm

Sự gia tăng hormone oxytocin và prolactin khi cho con bú có thể làm giảm sự thích thú của bạn khi được mơn trớn, như vậy màn dạo đầu có vẻ chán hơn một chút.

Điều này là một thiệt thòi cho bạn. Tuy nhiên, đổi lại bạn sẽ có được niềm hạnh phúc khi được làm mẹ. Khi đó một cái nắm tay, âu yếm hay nụ hôn từ người chồng bạn thương yêu sẽ khiến bạn thỏa mãn theo một hướng khác.

Giảm ham muốn

Cho con bú ảnh hưởng rất lớn đến sự ham muốn. Prolactin có vai trò quan trọng trong sự tiết sữa là một chất tiêu diệt ham muốn tình dục.

Đồng thời, sự sụt giảm estrogen khi cho con bú cũng gây ra hiện tượng thoái trào này. Điều này ảnh hưởng rất lớn vì nó có thể khiến người bạn tình của bạn phát điên vì cảm thấy ức chế khi không khiến bạn hài lòng. Bạn có thể tập trung vào không gian, trang phục gợi cảm hay những lời nói khêu gợi để hâm nóng lại cảm xúc.