Bốn hiểu lầm phổ biến về bệnh ung thư

Bị ung thư là do "kiếp trước mắc tội"

Nhiều người cho rằng bị ung thư là do "kiếp trước mắc tội" gì đó, bây giờ phải cam chịu. Theo GS Nguyễn Bá Đức, nguyên Giám đốc BV K (Hà Nội), phần lớn bệnh là do môi trường sống, lối sống không hợp vệ sinh gây ra. Ung thư không phải do một nguyên nhân mà có rất nhiều nguyên nhân tùy theo mỗi loại. Trong đó hút thuốc và chế độ dinh dưỡng không hợp lý là hai nguyên nhân gây nhiều loại ung thư nhất.

Hút thuốc lá là nguyên nhân của 30% các loại ung thư (như ung thư phổi, thanh quản, bàng quang, dạ dày...). Trong khói thuốc không chỉ có chất nicotine ảnh hưởng đến hệ tim mạch mà còn trên 40 loại hóa chất khác nhau gây ung thư. Trong các chất độc này phải kể đến benzopyren là chất có khả năng 100% gây ung thư.

Các chất bảo quản, nhuộm màu thực phẩm có nguồn gốc hóa học, chất trung gian chuyển hóa và sinh ra từ thực phẩm bị nấm mốc, lên men gây ra nhiều loại ung thư đường tiêu hóa như dạ dày, gan, đại tràng… Gạo và lạc dễ bị nấm mốc aspergillus flavus xâm nhiễm và tiết ra chất độc aflatoxin gây ung thư gan nguyên phát.

Rượu bia là nguyên nhân gây ung thư miệng, họng, thanh quản, vú... Tỉ lệ mắc ung thư gan ở nam giới cao thứ ba sau ung thư phổi và dạ dày, nguyên nhân chính là do xơ gan vì sử dụng rượu bia quá mức.

Ung thư không thể chữa khỏi được

Ở các nước có nền y tế phát triển, 50% bệnh nhân ung thư chữa khỏi bệnh nhờ phát hiện sớm. Ở nước ta, tỉ lệ chữa khỏi thấp bởi 80% người bệnh được phát hiện muộn. Nhiều người tin vào cách chữa phản khoa học, lang băm, mê tín dị đoan..., đến khi bệnh nặng quá mới tới bệnh viện thì đã chậm.

Nhiều người tin rằng “bệnh ung thư đồng nghĩa với cái chết, mang án tử hình”. Sự thật thì hầu hết ung thư đều có thể chữa trị được. Ung thư là bệnh nguy hiểm nhưng 1/3 có thể phòng ngừa, 1/3 chữa khỏi (ở giai đoạn sớm), 1/3 kéo dài cuộc sống (giai đoạn muộn).

Đã bị ung thư thì không được "đụng" dao kéo

Nhiều người cho rằng bị ung thư thì không được mổ vì càng làm khối u lan nhanh hơn. GS Đức khẳng định đây là quan niệm sai lầm, phẫu thuật là biện pháp cơ bản để chữa ung thư khi bệnh còn mổ được. Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, trường hợp nào mổ được thì phẫu thuật, không mổ được thì xạ trị, hóa trị hoặc kết hợp một cách hài hòa ba phương pháp trên. Phẫu thuật hiệu quả nhất khi khối u chưa di căn sang các khu vực khác.

Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi lên tới 80%, giai đoạn 2 tỉ lệ sống còn 60%. Nếu bệnh đến giai đoạn 4 thì những can thiệp về y tế chỉ để kéo dài sự sống, giảm đau chứ không thể chữa khỏi.

Bị ung thư nên nhịn ăn

Nhiều người cho rằng bệnh nhân ung thư chỉ nên bồi dưỡng trong giai đoạn điều trị xạ trị, truyền hóa chất...; còn sau giai đoạn điều trị nên ăn gạo lức, muối vừng để cơ thể gầy ốm không nuôi dưỡng khối u nhằm làm khối u teo dần. Quan niệm này gây ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị, làm giảm thời gian sống của bệnh nhân, đồng thời làm tăng tỉ lệ biến chứng, nhiễm trùng và dẫn đến tình trạng tử vong.

Trên thực tế, chế độ ăn uống đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng trước, trong và sau quá trình điều trị giúp người bệnh nâng cao thể lực, đủ sức theo hết liệu trình điều trị và giảm tác dụng phụ do quá trình điều trị gây nên. Người bệnh nên có chế độ ăn hợp lý gồm nhiều rau, hoa quả, sữa chua, tránh ăn nhiều thực phẩm giàu đạm, đường, lipid; kiêng đồ cay, nóng, chất kích thích; rèn luyện thể thao phù hợp.

