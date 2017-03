Hàng không triển khai phương án ứng phó với virus MERS-CoV

Theo đó, Cục hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo Quyết định số 1944/QĐ-BYT ngày 3-6 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống MERS-CoV tại Việt Nam.

Qua đó, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, trường hợp nghi ngờ; đặc biệt các đối tượng có nguy cơ cao như công dân, người lao động, hành khách du lịch, tiếp xúc làm công việc nông trại liên quan đến lạc đà thuộc các quốc gia khu vực Trung Đông nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng khôn. Phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế có giường bệnh, sẵn sàng cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi có tình huống dịch xâm nhập.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế Hàng không cập nhật thường xuyên các khuyến cáo của WHO, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng để nắm bắt tình hình lây nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp do vi rút MERS-CoV, chủ động lên kế hoạch về việc phòng, chống để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Cục HKVN chỉ đạo các đơn vị triển khai, thực hiện.

Cảng vụ Hàng không khu vực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phòng, chống dịch của ngành Y tế, Công an, Hải quan kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hành khách đi máy bay từ vùng có dịch vào Việt Nam, đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các điều kiện vận chuyển theo quy định của pháp luật về hàng không, kiểm dịch y tế để hạn chế tối đa việc lây, nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp do vi rút MERS-CoV, đặc biệt là trên các tuyến vận tải giữa Việt Nam với quốc gia và vùng lãnh thổ được WHO ghi nhận có người bị lây nhiễm hội chứng viêm đường hô hấp do vi rút MERS-CoV. Triển khai các nội dung trên tới tất cả các Hãng hàng không nước ngoài có hoạt động khai thác tại Việt Nam.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tính đến ngày 20-5, trên thế giới ghi nhận 1.119 người nhiễm MERS-CoV, trong đó ít nhất 423 người tử vong, 25 quốc gia đã ghi nhận bệnh nhân MERS-CoV, trong đó: Khu vực Trung Đông có 09 quốc gia (Ả Rập Xê Út, Quata, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Yemen, Cô Oét, Lebenon, Jordan và Iran). Châu Âu có 09 quốc gia (Anh, Pháp, Đức, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italia, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ). Châu Mỹ có 01 quốc gia là Mỹ. Chấu Phi có 03 quốc gia (Ai Cập, Tunisia và Algeria). Châu Á có 03 quốc gia (Malaysia, Philippin và Hàn Quốc). Nhóm nguy cơ cao mắc MERS-CoV là những người mắc bệnh đái tháo đường, suy thận, bệnh phổi mãn tính và những người bị bệnh miễn dịch.