Kiểm tra cơ sở đồ chay nghi có dòi

Sáng 13-6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra các điều kiện ATVSTP tại cơ sở sản xuất thực phẩm chay của Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Thực phẩm chay Âu Lạc (10/1 khu phố 1, phường Thới An, quận 12, TP.HCM). Đoàn do ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng, làm trưởng đoàn.

Trước đó, sản phẩm sườn non 2 chay của công ty này bị phản ánh nghi là có dòi. Ngày 12-6, Cục ATVSTP (Bộ Y tế) đã chỉ đạo Chi cục ATVSTP TP.HCM phối hợp Chi cục ATVSTP tỉnh Bình Dương xác minh lại thông tin, kiểm tra các điều kiện ATVSTP tại cơ sở sản xuất, xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu có sai phạm.

Hồ sơ đầy đủ, vệ sinh đảm bảo

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận Công ty Âu Lạc có đầy đủ hồ sơ pháp lý gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP. Công ty cũng được Cục ATTP (Bộ Y tế) cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Ngoài ra, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng đã cấp giấy xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu sản phẩm Soy bean protein (sản phẩm nghi có dòi - PV). Công ty Âu Lạc còn cung cấp cho đoàn kiểm tra kết quả xét nghiệm sản phẩm sườn non 2 chay (sản phẩm nghi có dòi - PV) do Công ty TNHH Sắc ký Hải Đăng (TP.HCM) cấp, kết quả xét nghiệm bao bì…

Cán bộ Chi cục ATVSTP TP.HCM đang lấy mẫu sườn non 2 chay của Công ty Âu Lạc (TP.HCM) để xét nghiệm. Ảnh: TRẦN NGỌC

Về điều kiện vệ sinh của cơ sở, đoàn kiểm tra ghi nhận nền, tường, trần phù hợp với quy định. Kho chứa hàng đảm bảo điều kiện và hàng hóa trong kho sắp xếp đúng quy cách. Hệ thống cống rãnh thông thoáng, có dòng chảy. Công ty thực hiện quy trình sản xuất theo nguyên tắc một chiều và có cách ly từng khâu theo đúng quy định của Bộ Y tế. Công ty còn trang bị máy đóng gói tự động.

Đối với nhân viên trực tiếp sản xuất, đoàn kiểm tra ghi nhận có giấy khám sức khỏe định kỳ, giấy xác nhận kiến thức ATVSTP, được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

Sản phẩm có nhiều chỗ thủng

Trước đó, ngày 10-6, bà Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, ngụ Hà Nội) đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bình Dương khiếu nại sản phẩm sườn chay có dòi. Bà Hoa cho biết sáng 9-6 bà đã mua 10 kg (một thùng) thực phẩm chay sườn non tại một tiệm tạp hóa thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (Bình Dương). Khi chế biến, bà phát hiện các miếng thực phẩm chay này có nhiều dòi. Bà Hoa kiểm tra lại toàn bộ thùng sườn non chay và thấy mỗi miếng có nhiều chỗ thủng, nhiều dòi. Trên bao bì ghi sản phẩm sườn non chay do Công ty TNHH Sản xuất - Kinh doanh Thực phẩm chay Âu Lạc (TP.HCM) sản xuất và phân phối.

Theo chủ tiệm tạp hóa đã bán sản phẩm sườn non chay cho bà Hoa, cách đây khoảng hai tháng chủ tiệm này có mua 50 thùng sườn non chay từ một đại lý ở TP Thủ Dầu Một. Khi nhận thông tin từ bà Hoa, chủ tiệm tạp hóa đã kiểm tra và phát hiện 20 thùng còn lại cũng có nhiều dòi. Tất cả sản phẩm sườn non chay có hạn sử dụng đến hết năm 2015.

Tường trình của Âu Lạc

Trước thông tin nghi vấn sản phẩm sườn non 2 chay của Công ty Âu Lạc có dòi xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Chi cục ATVSTP TP.HCM yêu cầu công ty có bản tường trình. Trong bản tường trình, bà Nguyễn Thị Ái Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Âu Lạc, cho biết lúc 18 giờ 20 ngày 9-6, một người khách tên Nguyễn Thị Hoa đến chi nhánh thực phẩm chay Âu Lạc tại 484 đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Bà Hoa có mang theo vài miếng thực phẩm chay đã chế biến, kèm một gói hàng đã rách bao bì và đề nghị nhân viên chi nhánh giải thích lý do những miếng thực phẩm chay có dòi. Bà Hoa cũng cho biết không trực tiếp mua thực phẩm chay này tại chi nhánh của Âu Lạc mà mua lại từ sạp tạp hóa trong chợ. Nhân viên chi nhánh đã gọi điện thoại về Công ty Âu Lạc để lãnh đạo hẹn gặp và trực tiếp giải quyết nhưng bà Hoa bỏ về.

Sáng hôm sau (10-6), bà Hoa tiếp tục tới chi nhánh Âu Lạc phản ánh. Nhân viên báo về Công ty Âu Lạc và khi lãnh đạo đang xuống thì bà Hoa bỏ về.

Trao đổi thêm với Pháp Luật TP.HCM, bà Ái Trinh cho biết sản phẩm mà bà Hoa phản ánh thuộc dạng khô, đóng gói kín nên không thể có dòi. Chỉ khi bảo quản sản phẩm không đúng cách, bao bì bị rách, thấm nước mới có khả năng sinh ra dòi. “Tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này. Nếu sai, Công ty Âu Lạc hoàn toàn chịu trách nhiệm” - bà Ái Trinh nhấn mạnh.