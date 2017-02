Ngộ độc thuốc diệt cỏ, cơ hội sống mỏng manh

Paraquat là một loại thuốc diệt cỏ cực độc. Trên thị trường có các tên như: glamoxone, cyclone, surehre, prelude. Uống quá 40 mg paraquat/kg (khoảng một thìa canh 15 ml) một dung dịch paraquat 20% thường gây tử vong trong 1-5 ngày do suy đa phủ tạng hoặc do bỏng niêm mạc tiêu hóa. Bỏng thực quản có thể gây thủng dẫn đến viêm trung thất. Uống 30-40 mg paraquat/kg sẽ gây tử vong trong vòng 5 ngày đến nhiều tuần lễ do viêm loét ống tiêu hóa và hoại tử vỏ thận và cuối cùng là xơ phổi.