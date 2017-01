Những chuyện buồn đầu năm trong bệnh viện

Nằm trên giường bệnh, anh NVM (34 tuổi, ở TP.HCM), kể: “Nghe vợ nói thèm vịt kho gừng nên tôi lấy con vịt làm sẵn bỏ trong tủ lạnh hai ngày mang kho gừng. Sau đó cả nhà mang ra dùng trong buổi cơm chiều. Do thằng con năm tuổi không khoái vịt kho gừng nên chỉ ăn cơm với thịt heo kho trứng”.

BS Định Thị Mỹ Hiền đang khám thai phụ bị té ngã. Ảnh: TRẦN NGỌC



Anh M cho biết ăn cơm xong chưa được bao lâu thì vợ than đau bụng, da lạnh, mặt xanh, nôn ói, tiêu chảy… Do đang mang thai mới tám tháng nên anh M nghĩ vợ không phải chuyển dạ mà có lẽ đau bụng vì lý do khác.

“Tôi vừa gọi điện thoại cho mẹ vợ xong thì bụng tôi đau âm ỉ, ói hết thức ăn, chóng mặt, liên tục đi cầu. Nhìn sang con thì thấy nó vẫn vui chơi bình thường. Lúc này tôi nghĩ vợ chồng tôi có lẽ bị ngộ độc do ăn vịt kho gừng nên vội kêu xe vô bệnh viện (BV). Tôi đang lo lắng không biết đứa con trong bụng có bị ảnh hưởng gì không. Chậc, đầu năm xui xẻo hết sức”.

Sau khi đưa tới BV Nhân dân Gia Định TP.HCM, vợ anh M được chuyển thẳng vô phòng cấp cứu sản, còn anh M đưa tới phòng cấp cứu nội. “Ghi nhận bước đầu cho thấy vợ chồng anh M có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. Do vợ anh M đang mang thai 8 tháng nên BV giữ lại để theo dõi, đề phòng trường hợp sản phụ co thắt khi bị đau bụng rất dễ sinh non” – BS Phạm Tiến Ngọc (trực ca cấp cứu) cho biết.

Một trường hợp khác cũng tại BV Nhân dân Gia Định, anh TML (22 tuổi, TP.HCM) đang hết sức lo lắng cho vợ mình. Anh kể: “Vợ tôi 19 tuổi, mới mang bầu được 20 tuần tuổi. Do lần đầu sắp được làm cha nên tôi dứt khoát không để vợ đụng tay đụng chân bất cứ chuyện gì. Vậy mà chiều nay tôi vừa xách xe ra ngoài chưa được 10 phút thì ba ruột gọi điện thoại báo vợ tôi té ngã úp xuống đất, bụng bầu cấn lên khúc gỗ. Tôi liền gát mọi công chuyện chạy xe nhanh về nhà”.

Nhân viên cấp cứu kiểm tra bàn tay bị chó cắn nát của bà S. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Vợ tôi kể do thấy mấy khúc gỗ để ở góc phòng khách gây vướng víu nên định mang xuống nhà bếp. Sơ sẩy thế nào vợ tôi trượt chân ngã chúi và nằm sóng soài trên đất, bụng bầu đè lên một khúc gỗ. Tôi quýnh quáng kêu xe chở thẳng vợ vô BV” – anh L kể tiếp.

Sau khi khám, BS Định Thị Mỹ Hiền, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, chuyển vợ anh L sang phòng sản. “Mọi tai nạn liên quan sản phụ ít nhiều ảnh hưởng thai nhi. Do vậy, BV phải giữ vợ anh L trong vài ngày để theo dõi sức khỏe cả mẹ và đứa con trong bụng” – BS Hiền nói.

Cũng trong đêm 28-1, một phụ nữ tên VTTM (30 tuổi, TP.HCM) được người nhà đưa vào khoa Cấp cứu BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, nồng nặc mùi rượu.

Người nhà cho biết đầu năm bạn bè đến chơi nên chị M bày bàn nhậu đãi khách. Vốn là “đệ tử lưu linh” nên chị M không bỏ qua ly rượu tây, rượu đế nào, tới tua là “ực”. Khi bạn bè gục trên bàn thì chị M cũng “quắc cần câu”. Thấy chị M có biểu hiện khác thường như lơ mơ, nói nhảm nên người nhà đưa tới BV.

BS Nguyễn Đức Chánh (trực ca cấp cứu) cho biết chị M bị ngộ độc rượu khá nặng nên BV giữ lại điều trị.

Không lâu sau đó, bà TTS (80 tuổi, ở TP.HCM) được người thân đưa vào BV trong tình trạng bàn tay phải băng bó kín. Người thân cho biết trong nhà có nuôi con chó khá dữ nên luôn xích lại. Chiều cùng ngày, trong lúc bà S khum xuống lấy đôi dép bất ngờ con chó “táp” mạnh bàn tay.

“Chẳng hiểu sao ngày thường bà S và con cho thân nhau lắm. Bà S thường cho chó ăn, tắm rửa chó. Bỗng nhiên đầu năm con chó “nổi điên”, cắn bà S nát bấy bàn tay” – người thân nói.

Theo BS Nguyễn Đức Chánh, bàn tay bà S buộc phải rửa sạch để tránh nhiễm trùng, sau đó chích thuốc ngừa phong đòn gánh. Tiếp theo, bà S phải đến trung tâm y tế dự phòng chích thuốc ngừa dại.