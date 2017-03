Nước giải khát C2 chứa hàm lượng chì trong giới hạn quy định

Theo Cục An toàn thực phẩm, những ngày gần đây có thông tin cho rằng nguyên liệu acid citric và sản phẩm trà xanh hương chanh C2, nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ của Công ty TNHH URC Việt Nam chứa hàm lượng chì vượt giới hạn cho phép.

Do vậy, Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội lấy ngẫu nhiên năm mẫu trà xanh hương chanh C2 và năm mẫu nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ đang lưu thông trên thị trường để kiểm định hàm lượng chì.

Kết quả kiểm định do Viện Dinh dưỡng thực hiện cho thấy 10/10 mẫu có hàm lượng chì nằm trong giới hạn quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã có kế hoạch thanh tra các nội dung liên quan đến an toàn thực phẩm của Công ty URC Việt Nam.