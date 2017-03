Rùng mình với cảnh bì lợn bẩn ngâm hóa chất ở Sài Gòn

Theo đó, khoảng 11h trưa 13/4 lực lượng CSĐT phòng, chống tội phạm về môi trường (PC49), công an TP.HCM phối hợp cùng cơ quan chức năng Q.8 bất ngờ đột kích, kiểm tra ngôi nhà trong hẻm số 80 đường số 41, P.16, Q.8.



Bì lợn ngâm hóa chất tẩy trắng và làm nở

Được biết, tại địa chỉ này nhưng có tới 3 chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất bì lợn chui mất vệ sinh.

Tại thời điểm công an kiểm tra, những người có mặt trong ngôi nhà có thái độ bất hợp tác, ngăn cản lực lượng công an thu giữ tang vật. Do đó lực lượng tại hiện trường đã phải nhờ tới cảnh sát 113 và công an địa phương đến hỗ trợ.

Tại ngôi nhà, công an xác định có hoạt động sản xuất bì lợn trong điều kiện mất vệ sinh. Cụ thể, nguyên liệu da lợn được để tràn lan trên sàn nhà đọng nước bẩn. Da lợn được ngâm hóa chất tẩy trắng và hóa chất tạo nở.



Bì lợn bỏ được ngâm, tẩm trong điều kiện mất vệ sinh

Được biết, ngôi nhà trên có 3 chủ sản xuất bì lợn bẩn gồm: bà Nguyễn Thị Thu B (SN 1972), bà Nguyễn Thị Mỹ N (SN 1971) và ông Nguyễn Văn C (SN 1970, cùng quê Bến Tre). Tuy nhiên cả 3 chủ cơ sở này đều không có giấy đăng ký kinh doanh, không có giấy chứng nhận, giấy kiểm dịch vệ sinh thú y của cơ quan chức năng có thẩm quyền…

Kết thúc buổi kiểm tra, công an thu giữ 234 kg da lợn ngâm hóa chất và 4kg hóa chất dạng bột, tinh thể để ngâm tẩy trắng, tạo nở da lợn…Các chủ cơ sở khai báo, nguồn nguyên liệu da lợn được họ lấy từ chợ Bình Điền (huyện Bình Chánh) sau đó chuyển về ngôi nhà trên để sản xuất qua hóa chất rồi mang đi tiêu thụ tại nhiều đầu mối ở TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.