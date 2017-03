Sẽ ban hành giá dịch vụ y tế theo 5 hạng bệnh viện

Ông Liên cho biết theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Bộ Y tế đang khẩn trương phối hợp với Bộ Tài chính để ban hành khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT thống nhất theo hạng bệnh viện trong toàn quốc.

Cụ thể sẽ ban hành mức giá theo 5 hạng bệnh viện: Bệnh viện hạng đặc biệt, Hạng I, Hạng II, Hạng III và Hạng IV; mức giá này vẫn chỉ tính 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp là:

(1) thuốc, máu, dịch truyền, vật tư;

(2) điện, nước;

(3) chi phí duy tu, bảo dưỡng tài sản; mức giá được tính trên mức bình quân gia quyền của các dịch vụ hiện đang thu theo hạng bệnh viện trong toàn quốc, có tính đến chỉ số giá tiêu dùng nhưng không vượt quá khung giá đã được liên Bộ Y tế - Tài chính ban.

Ngoài ra, có tính thêm chi phí phụ cấp thường trực 24/24 giờ vào giá ngày giường, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá các phẫu thuật, thủ thuật.

Theo ông Liên, giá dịch vụ y tế không đơn thuần là để người dân phải chi trả chi phí cho bệnh viện, mà còn là cơ sở để cơ quan BHXH thay mặt cho người dân thanh toán cho bệnh viện; mục tiêu mà Quốc hội đặt ra là thực hiện BHYT toàn dân, đến năm 2020 phải đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT; do đó giá dịch vụ có vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách BHYT; nó không như giá các hàng hóa, dịch vụ khác; mà còn là quyền lợi của người dân được hưởng khi tham gia BHYT.

Ông Liên khẳng định lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế không phải là tăng chi phí để thực hiện các dịch vụ y tế vì: chi phí để thực hiện các dịch vụ y tế hiện nay đã được quy định trong Nghị định 85/2012/NĐ-CP của Chính phủ gồm 7 yếu tố, hiện nay mới tính 3/7 yếu tố chi phí trực tiếp trong giá; chưa tính tiền lương, khấu hao nhà cửa, khấu hao trang thiết bị, đào tạo chuyển giao kỹ thuật. “Việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế về cơ bản không phải là tăng chi phí mà các khoản trước đây nhà nước bao cấp, nay phải tính vào giá để chuyển phần ngân sách nhà nước bao cấp cho các cơ sở y tế sang hỗ trợ người dân tham gia BHYT” – ông Liên khẳng định.

Ông Liên khẳng định thêm, việc tăng giá viện phí, người dân sẽ được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng tốt hơn. Người bệnh có thẻ BHYT được lợi vì BHYT thanh toán với mức cao hơn nên giảm bớt sự đóng góp thêm của người bệnh đối với các dịch vụ mà trước đây mức giá thấp, BHYT không thanh toán đủ các chi phí. Nhiều dịch vụ do trước đây mức thu thấp, bệnh viện không có kinh phí để triển khai, nay được điều chỉnh mức thu nên sẽ triển khai, người bệnh BHYT sẽ được hưởng do chi phí hầu hết do BHXH thanh toán, làm tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế được điều chỉnh mức thu, các bệnh viện có điều kiện mua các loại thuốc, vật tư, hóa chất, test, xét nghiệm với chất lượng cao hơn, làm tăng chất lượng của dịch vụ y tế. Đồng thời thúc đẩy xã hội hóa y tế, tạo điều kiện để các bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến dưới có kinh phí để triển khai các dịch vụ, nhất là các dịch mới, kỹ thuật cao hơn, có như vậy mới phát triển được kỹ thuật y tế, đưa dịch vụ y tế có chất lượng cao hơn về gần dân; phát huy được tính năng động, sáng tạo của các bệnh viện trong việc huy động các nguồn lực.

Theo Bộ Y tế, song song với việc đổi mới cơ chế, điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo lộ trình, Bộ Y tế cũng đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, các bệnh viện cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, thực hiện tốt quy tắc ứng xử để giảm phiền hà cho người bệnh, tăng cường giáo dục y đức.

