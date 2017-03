Sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng 42%

“Hiện nay, sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP.HCM có chiều hướng tăng dần theo tháng. Tháng 5-2015 ghi nhận có hơn 430 ca nhập viện vì SXH, qua tháng 6 con số đó gần 520 ca, tăng 20%” - BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết thông tin trên tại buổi giao ban y tế quận, huyện sáng 1-7.





Lực lượng y tế dự phòng TP.HCM đang khảo sát một khu vực phát sinh muỗi gây bệnh SXH. Ảnh: T.NGỌC

Cũng theo BS Dũng, từ đầu năm 2015 đến nay, TP.HCM ghi nhận gần 5.030 trường hợp nhập viện do SXH, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2014. Một số địa bàn có ca SXH nhập viện trong tháng 6 tăng bằng hoặc hơn 50% so với tháng 5 là quận 3, Thủ Đức, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Cần Giờ… “SXH gia tăng phù hợp với tình hình hiện nay vì đã vào mùa mưa và bắt đầu chu kỳ dịch hằng năm. Tuy nhiên, nếu không giải quyết bài toán gia tăng SXH thì dịch sẽ bùng phát mạnh vào những tháng kế tiếp” - BS Dũng lưu ý.

Cũng theo BS Dũng, mặc dù SXH đang có chiều hướng gia tăng hằng tuần nhưng vẫn tồn tại thực trạng không ít hộ dân bất hợp tác với ngành y tế trong hoạt động phòng, chống SXH. Cụ thể, một số hộ dân ở phường 9, quận 3 (nơi có ổ SXH) không hợp tác diệt lăng quăng. Bên cạnh đó, nhiều hộ dân ở các phường, xã khác không cho nhân viên y tế vào nhà phun thuốc diệt muỗi.