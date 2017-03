Tai họa vì lạm dụng thuốc 'sung sướng'

Vì muốn “tăng cường bản lĩnh” nên không ít quý ông đã liều mạng tăng liều thuốc cường dương, thậm chí sử dụng các loại thuốc tiêm để “nâng cấp cậu nhỏ” mà y học đã cấm từ lâu.

Khổ thân vì dùng thuốc tùy tiện

Trong vòng hơn 1 tháng qua, Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội) đã tiếp nhận 2 nạn nhân bị biến chứng nghiêm trọng do tùy tiện sử dụng thuốc “sung sướng”. Đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng cương kéo dài sau khi uống liền 3 viên Viagra. Ông này cho hay vốn bị trục trặc trong chuyện chăn gối nên ông có dùng Viagra. Bình thường ông chỉ uống 1 viên trước khi “vào cuộc”, tuy nhiên thấy không hiệu quả, nên đã uống liên tiếp 3 viên. Sau hơn nửa ngày mà “cậu nhỏ” không chịu trở về tình trạng bình thường, ông buộc phải vào viện cấp cứu trong tình trạng dương vật cương đau, tím tái.

Sau đó ít ngày, một người đàn ông hơn 60 tuổi cũng phải nhập viện trong tình trạng bộ phận sinh dục cương cứng và sưng tấy. Theo người đàn ông này, vì có chút kiến thức về y học nên khi thấy mình bị rối loạn cương dương ông đã tìm mua thuốc Papavarine để tiêm thẳng vào dương vật trước khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, nhiều giờ sau khi hành sự mà “chỗ ấy” vẫn cứ ở tình trạng căng đau. Cố gắng chịu đựng hơn 1 ngày nữa, ông thấy không những không giảm đau mà còn tím bầm, sưng tấy. Lúc này bệnh nhân mới quyết định nhập viện nhờ bác sĩ xử lý.

Theo bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, cả 2 trường hợp này đều nhập viện trong tình trạng muộn, đã quá 12 giờ sau khi bị sự cố “cương dương” nên đều phải phẫu thuật. “Với người đàn ông hơn 50 tuổi, các bác sĩ đã phẫu thuật tạo cầu nối vật hang và tĩnh mạch hiển 2 bên để cấp cứu bệnh nhân. Tuy nhiên, cú sốc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân” - bác sĩ Giang cho biết.

Tư vấn cho bệnh nhân về sức khỏe sinh lý tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Về bệnh nhân thứ hai, dù được phẫu thuật nhưng do tổ chức vật hang thiếu máu quá lâu, không được cấp cứu kịp thời nên bị hoại tử .“Bệnh nhân này vẫn tiếp tục được theo dõi nhưng nguy cơ liệt dương vĩnh viễn có thể lên tới 80%” - bác sĩ Giang nói. Cũng theo bác sĩ Giang, với trường hợp này, nguyên nhân được xác định do tự ý dùng thuốc Papavarine - một loại thuốc có tác dụng làm giãn mạch ngoại vi. Đây là loại thuốc từng được điều trị rối loạn cương dương nhưng lại có biến chứng gây đau và xơ cứng dương vật nên hiện nay không còn được dùng.

Nhập viện ngay nếu “cương” trên 4 giờ

Theo các bác sĩ nam khoa, người Việt Nam hiện đã cởi mở hơn với căn bệnh rối loạn tình dục. Khi gặp các vấn đề về sức khỏe nam giới, họ đã tìm đến bác sĩ để tư vấn, tuy nhiên cũng có không ít trường hợp nhập viện trong tình trạng “dở khóc, dở cười” do lạm dụng các loại thuốc hỗ trợ hoạt động tình dục. Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang lưu ý những tai biến do sử dụng thuốc kích dục, thuốc điều trị rối loạn cương không theo chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm, phổ biến nhất là tình trạng dương vật cương cứng kéo dài, nếu không được xử lý kịp thời có thể gây đau đớn, xơ cứng thể hang, dẫn tới hoại tử dương vật, liệt dương vĩnh viễn. Ngoài ra, lạm dụng các thuốc này có thể ảnh hưởng đến hệ tim mạch, thần kinh, suy giảm khả năng sinh sản.

Bác sĩ Giang cũng nhấn mạnh cương dương kéo dài liên tục trên 4 giờ là tai biến nguy hiểm, nếu can thiệp chậm thể hang sẽ bị xơ hóa. Do đó, khi dùng các loại thuốc hỗ trợ tình dục, nếu thấy tình trạng cương kéo dài phải tới ngay bệnh viện trong vòng dưới 12 giờ sẽ có kết quả tốt. Nếu sau 24 giờ, việc điều trị hầu như không còn hy vọng do vật hang có thể bị hoại tử, các mạch máu cũng đã tổn thương” - bác sĩ Giang lưu ý.

Từ nhiều trường hợp nhập viện với những tai biến nặng nề do tự ý dùng thuốc rối loạn cương dương, bác sĩ Lê Vương Văn Vệ, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, khuyên những người bị trục trặc chuyện chăn gối cần phải được bác sĩ khám lâm sàng, xét nghiệm... để phát hiện đúng bệnh, đúng mức độ và có phác đồ điều trị phù hợp. Đối với những bệnh nhân bị các bệnh mãn tính như tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, béo phì..., nếu có nhu cầu sử dụng thuốc cần phải theo sự chỉ định của bác sĩ.

Cải thiện tình trạng liệt dương vĩnh viễn Các bác sĩ cũng cho biết những bệnh nhân bị liệt dương vĩnh viễn vẫn có thể “hoạt động” trở lại bằng phương pháp đặt vật giả vào vật hang. Theo cách này, bác sĩ sẽ đặt 2 ống silicon rỗng chứa dịch đặt ở vật hang nối với 1 túi bơm hơi đặt ở trong bìu. Khi muốn giao hợp, người bệnh dùng tay bóp túi hơi để hơi được đẩy vào 2 ống silicon ở vật hang làm ống căng phồng, tạo ra tình trạng cương dương.