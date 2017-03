Thanh tra an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phía Nam

Tháng hành động nhằm tuyên truyền sâu rộng để các tổ chức, cá nhân biết và tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm, từng bước hạn chế những nhược điểm, nguy cơ tiềm ẩn mà thực phẩm rượu, rau, thịt, thủy sản không an toàn có thể mang đến.

Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) Trung ương giao cho Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức sáu đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh tra tại 12 tỉnh, thành từ ngày ngày 15-4 đến 15-5.



Bên cạnh sáu đoàn liên ngành trung ương, các bộ Y tế, NN&PTNT, Công Thương giao các đơn vị chức năng thanh tra, kiểm tra đột xuất tại các tỉnh, TP nhằm triển khai hiệu quả tháng hành động.



Song song với hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh, TP tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên địa bàn (gồm cả tuyến quận, huyện và xã, phường), trình UBND tỉnh, TP phê duyệt và tổ chức thực hiện; bảo đảm hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trước ngày 15-5.



Mục tiêu của “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm nay nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở các cấp, người quản lý; nhận thức, ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nói chung, đặc biệt là rượu, các sản phẩm tươi sống (rau, thịt, thủy sản) nói riêng.



Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, rượu; các cơ sở sơ chế, chế biến, lưu thông, buôn bán, thực phẩm tươi sống, đặc biệt là các chợ truyền thống, chợ đầu mối nông sản thực phẩm; khuyến khích người dân tham gia tố giác các vi phạm về an toàn thực phẩm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; góp phần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng rượu, thực phẩm rau, thịt tươi sống không an toàn.