Tư vấn miễn phí về thuốc ho và bệnh lý hen suyễn trẻ em

Theo BS CKII Đặng Thị Kim Huyên, khoa Thăm dò chức năng hô hấp, BV ĐH Y Dược, tiếng ho của con trẻ luôn là nỗi lo lắng của các bậc cha mẹ mặc dù đó là phản xạ của cơ thể để tống xuất ra ngoài các vật lạ.

Tuy nhiên đối với cơn hen suyễn, nguyên nhân của ho là do sự co thắt của đường thở trong lồng ngực. Mỗi khi co thắt lại thì biểu hiện ra ngoài bằng triệu chứng ho khò khè, khó thở, nặng ngực.

Hằng năm, thời gian mà nhiều trẻ thường lên cơn hen là từ tháng 7 đến tháng 11 và đỉnh điểm là vào tháng 10, tháng 11. Đây là giai đoạn chuyển mùa, và nếu thời tiết có thêm yếu tố bão, áp thấp nhiệt đới thì số lượng trẻ bị bệnh sẽ tăng lên do dễ bị nhiễm siêu vi.

Có những trường hợp, cả nhà cùng bị cảm cúm, ho, sổ mũi, nhiễm lạnh,… thì cũng là một trong những nguyên nhân khiến trẻ dễ lên cơn hen hơn. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khởi phát khác như mùi nặng, khói thuốc, lông thú, phấn hoa, thuốc Aspirine, stress,…

Việc phòng ngừa hen lý tưởng nhất chính là chúng ta phải tránh được các yếu tố khởi phát. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học và đặc biệt theo sự hướng dẫn của GINA (Quản lý hen toàn cầu) thì phòng ngừa hen bằng cách dùng hoặc không dùng thuốc. Khi dùng thuốc thì phải tuân thủ đúng, đều và cho bé tái khám định kỳ.

Trong đó, thuốc ho trong cơn hen là điều cần phải chú ý nhiều nhất. Vì khi bé đang lên cơn hen thì việc dùng thuốc ho có thật sự cần thiết hay không? Câu trả lời là không. Vì điều quan trọng nhất chính là chúng ta nên dùng thuốc dãn phế quản nhằm mở đường thở ra, từ đó sẽ giúp trẻ vượt qua được cơn hen cấp tính.

Theo BS CKII Đặng Thị Kim Huyên, các dấu hiệu bệnh hen của trẻ cần được theo dõi kỹ, không nên xem thường các triệu chứng đơn giản như ho, khò khè. Đặc biệt trong 2-3 năm đầu đời, nếu trẻ ho, khò khè, khó thở lặp lại nhiều lần vào thời tiết chuyển mùa thì các bậc phụ huynh không nên thờ ơ, mà nên đưa đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để xác định rõ trẻ có mắc bệnh hen hay không.

Một số sai lầm mà cha mẹ thường mắc phải khi có con trẻ bị hen suyễn là không chấp nhận chẩn đoán của bác sĩ, quá lo sợ các tác dụng phụ của thuốc mà không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ dẫn đến tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn. Mặt khác là khi trẻ vào cơn hen cấp, cha mẹ không có đủ khả năng xử lý đúng tình huống hoặc xử trí theo một số biện pháp dân gian như uống thằn lằn, rắn mối nướng, thậm chí ăn sống bằng cách há miệng rồi bấm đuôi thằn lằn cho chui vào miệng,… Những biện pháp này chưa có bằng chứng khoa học chứng minh có khả năng điều trị khỏi bệnh hen suyễn.

Nhằm cung cấp thêm thông tin giúp cho các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn bệnh lý hen và cách thức giảm ho mà vẫn an toàn cho trẻ, BV ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thuốc ho và bệnh lý hen suyễn trẻ em”. Thời gian từ 8-10 giờ sáng Chủ nhật, ngày 27-11 tại giảng đường 3A, lầu 3, khu A, BV ĐHY Dược TP.HCM - 215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM.

Đăng ký tham dự miễn phí qua điện thoại Phòng khám Thăm dò chức năng: (08) 3952 5189 hoặc (08) 3952 5190.