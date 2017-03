Phòng GDĐT Thủ Đức:'Không có việc HS lớp 1 bị xâm hại'

Được biết trước đó ngày 14-2, sau khi đón con từ trường về nhà, chị MC phát hiện vùng kín của con bị trầy xước bên trong, chảy nhiều máu. Gặng hỏi con nhiều lần thì chị được biết con bị người lạ xâm hại vùng kín ở trường.

Sau đó chị đã đưa con đến BV Từ Dũ để khám, đồng thời trình báo sự việc cho Công an phường Bình Thọ và Đội CSĐT trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức. Ngày 15-2, chị MC cùng Công an phường Bình Thọ và Đội CSĐT trật tự xã hội Công an quận Thủ Đức đến Trường Tiểu học LTV kiểm tra hệ thống camera thì dữ liệu của camera số 4 (vị trí con chị bị xâm hại) bị mất ở khoảng thời gian từ 11 giờ 18 phút đến 12 giờ 22 phút vào ngày 14-2. Chị MC cho rằng có người đã cố tình can thiệp, xóa dữ liệu nhằm ém nhẹm sự việc.



Theo báo cáo của Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức chiều 11-3, chị MC, phụ huynh em PN, phản ánh gia đình nghi ngờ em PN bị xâm hại vào khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 11 giờ ngày 14-2-2017 tại phòng học của con bởi một người nam mặc áo đỏ, quần đen, đeo đồng hồ màu vàng; trong lúc em bị xâm hại, có khoảng bốn học sinh cùng lớp chứng kiến.

Trong khi đó, theo cô bảo mẫu lớp này, khoảng 11 giờ ngày 14-2, cô vào lớp để chuẩn bị cho học sinh ngủ trưa thì các em học sinh bảo với cô là bạn PN khóc. Cô hỏi em PN thì em trả lời do nhớ mẹ nên khóc, ngoài ra không nói gì thêm. Sau đó em PN tiếp tục đùa giỡn với các bạn cùng lớp cho đến khi ngủ trưa.

Buổi chiều cùng ngày 14-2, cô chủ nhiệm khẳng định em PN vẫn học tập và sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì khác thường.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 15-2, trước sự chứng kiến của phụ huynh MC và Công an phường Bình Thọ, hình ảnh trong camera có liên quan được trích xuất và phóng to. Kết quả trong thời gian nghi vấn, không có người lạ mặt nào mặc áo đỏ, quần đen xuất hiện theo như phản ánh.

Qua trao đổi với từng em trong số bốn học sinh, công an xác nhận là cả bốn em đều trả lời giống nhau: Không có chú nào vào lớp sau giờ ăn trưa và bạn N. bị té do nghịch trên bàn.

Khoảng 17 giờ 45 ngày 15-2, công an điều tra vào trường để dựng lại và chụp ảnh hiện trường em PN bị té trước sự chứng kiến của phụ huynh em PN và bốn học sinh nói trên. Trong quá trình thực hiện, em PN có nói với mẹ và mọi người có mặt cùng nghe: Ở nhà con nói với mẹ là con bị té mà mẹ không tin, mẹ cứ dạy con phải nói chuyện gì đâu không đúng.

Ban giám hiệu nhà trường khẳng định trong ngày 14-2 không thể có việc em PN bị xâm hại như phản ánh vì hằng ngày từ 10 giờ 30, học sinh xuống nhà ăn để ăn trưa (ca 1), trong thời gian này học sinh các lớp, bảo mẫu, giáo viên ra vào rất đông. Đặc biệt, trong thời điểm đó có 23 sinh viên đang thực tập...

"Sáng 17-2, phụ huynh đã đến trường làm thủ tục chuyển trường cho em PN sang một ngôi trường khác" - báo cáo của Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức cho biết.

Chúng tôi tiếp tục theo dõi sự việc để có thông tin đa chiều đến bạn đọc.