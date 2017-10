Căng thẳng 6 giờ cứu sản phụ bị nhau tiền đạo hiếm gặp

Trước đó, sản phụ được đưa tới BV Đa khoa Xuyên Á trong tình trạng đau bụng, đau vết mổ cũ, ra huyết… Sản phụ đang mang thai lần ba ở tuần thai 38. Sản phụ cho biết do thường xuyên theo dõi thai tại cơ sở y tế gần nhà nên biết được đang mắc phải bệnh lý đặc biệt nguy hiểm là nhau tiền đạo trên vết mổ đẻ cũ 2 lần trước đó.

Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ mất nhiều máu do nhau tiền đạo trung tâm gây ra. Do vậy, các BS tiến hành thắt động mạch tử cung, lách qua nhau bắt con. Chưa hết, các BS còn phát hiện hai bên buồng trứng có hai khối u to (đường kính 6,7 cm) chứa dịch nâu đen kèm u xơ dạng lạc tuyến trong cơ tử cung làm cho tử cung không co hồi được. Các BS quyết định cắt tử cung bán phần và truyền máu song song.

Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe sản phụ sau mổ. Ảnh: LÊ PHỤNG



Ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ và sản phụ được truyền 4 đơn vị máu kèm 2 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh. Sau phẫu thuật, cả sản phụ và con đều an toàn. Bé gái nặng 3.700 g, khóc to và bú tốt.

Theo BS Hải, nhau tiền đạo trung tâm thường xảy ra trên những sản phụ có tiền sử sinh mổ, sinh nhiều con. Do vậy, phẫu thuật bệnh lý nhau tiền đạo luôn phức tạp bởi đường dao mổ có thể cắt vào bánh nhau gây chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng cả mẹ và con.

“Nhau tiền đạo trung tâm đối với sản phụ mang thai vô cùng nguy hiểm, nhất là trong 3 tháng cuối của thai kỳ và lúc chuyển dạ. Do đó, những phụ nữ mang thai cần khám định kỳ. Nếu phát hiện thai có nhau tiền đạo trung tâm cần tuân thủ tư vấn, hướng dẫn của BS chuyên khoa” – BS Hải lưu ý.