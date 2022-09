1 chủ hụi ở Trà Vinh bị bắt vì chiếm đoạt tiền của người chơi

Ngày 1-9, Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Nga (62 tuổi, ngụ ấp Nhì, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2011 bị can Nga làm đầu thảo và mở nhiều dây hụi khác nhau, có giá trị từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng để người dân ở xã tham gia.

Vào năm 2020, do đang nợ vay nóng nên bị can Nga đã tự ý lấy tên hụi viên tham gia để hốt hụi, mở nhiều dây hụi rồi kê tên khống, bán một số phần hụi của hụi viên để chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng bị can đã chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của 23 dây hụi do hụi viên đóng.

Đến tháng 7-2021, bị can tuyên bố vỡ hụi. Thời điểm này còn trên 51 dây hụi chưa kết thúc.