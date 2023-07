1 phó chủ tịch xã ở Long An bị đình chỉ vì liên quan xe máy nhập lậu

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại, bị đình chỉ công tác do có liên quan đến vụ mua, bán xe máy nhập lậu và làm giả giấy tờ xe để bán.

Ngày 14-7, thông tin từ UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết đã đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại đối với ông Nguyễn Văn Thắng (41 tuổi) do liên quan đến vụ mua, bán xe máy nhập lậu và làm giả giấy tờ xe để bán mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang điều tra.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 9-2022, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án và đến cuối tháng 4-2023 thì khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Thắng về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Nguyên nhân, ông Thắng có liên quan 24 hồ sơ mô tô 2 bánh đăng ký tại Phòng CSGT Công an tỉnh Long An.

Theo một lãnh đạo huyện Tân Hưng, hiện ông Nguyễn Văn Thắng đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An điều tra về những hành vi sai phạm của mình. UBND huyện đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với ông Thắng...

Vụ án đang được cơ quan chức năng Công an tỉnh Long An mở rộng điều tra.

Bắt nhóm 'quái xế' chạy xe nẹt pô, lạng lách ở Long An (PLO)- Nhóm thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 18 tụ tập chạy xe dàn hàng ngang, đánh võng, nẹt pô nhanh chóng bị công an phát hiện, xử lý.

DƯƠNG KHÔI