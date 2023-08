1 thanh niên bị khởi tố vì đập phá di tích Tây Sơn Thượng Đạo

(PLO)- Tìm gậy gõ chiêng không thấy, Kim Gia Phước lấy cột bát bửu đánh chiêng và đập phá đồ đạc tại di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê.

Ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Kim Gia Phước (19 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra về tội hủy hoại tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 14-6, Phước đến điện thờ Tam Kiệt (thuộc quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thị xã An Khê) thắp hương.

Tại đây, Phước tìm cây dùi để gõ chiêng mãi không thấy nên bực tức cầm cột bát bửu đập vào chiêng, gây vỡ cột bát bửu.

Chưa dừng lại, Phước tiếp tục đập vào lồng đèn treo bằng gỗ làm vỡ kính và gãy thân lồng đèn. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,8 triệu đồng.

LÊ KIẾN