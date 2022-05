1 trung tá bị thương khi truy bắt tội phạm truy nã

Ngày 4-5, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) - Bộ Công an, Ban giám đốc Công an TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm Trung tá Nguyễn Văn Trưởng (cán bộ Phòng Truy nã - Truy tìm, Cục CSHS) đang điều trị tại BV 30/4 do bị thương trong quá trình truy bắt tội phạm.

Theo Trung tá Trưởng, ngày 1-5, tổ công tác gồm Trung tá Trưởng và Đại úy Nguyễn Việt Dũng (trinh sát Cục CSHS - Bộ Công an) đến địa bàn huyện Hóc Môn để xác minh, truy bắt đối tượng bị truy nã Vũ Hữu Tấn (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Theo xác minh, Tấn từng phạm tội cố ý gây thương tích, nhận án phạt bốn năm tù nhưng không chấp hành án mà bỏ trốn. Tấn bị Công an TP.HCM ra lệnh truy nã từ giữa năm 2019.

Đến khoảng 15 giờ ngày 1-5, tổ công tác của Cục CSHS phát hiện người đàn ông có ngoại hình giống Tấn đang di chuyển bằng xe máy trên đường Kênh 1, xã Tân Thới Nhì.

Lúc này, Trung tá Trưởng và Đại úy Dũng đeo bám, khi đến đường Kênh 2, tổ công tác xác định người đàn ông trên chính là Vũ Hữu Tấn. “Chúng tôi đã áp sát để khống chế, bắt giữ và công bố là cán bộ Cục CSHS thực hiện bắt đối tượng vì có lệnh truy nã, yêu cầu Tấn chấp hành” - Trung tá Trưởng kể lại.

Tuy nhiên, Tấn bất ngờ vùng chạy, đạp ngã xe máy của mình vào người Trung tá Trưởng. Cú đạp xe khiến anh Trưởng bị gãy gập cổ chân phải. Riêng Đại úy Dũng cũng bị thương nhẹ ở mu bàn tay phải, chân và đầu gối. Với sự kiên quyết, Trung tá Trưởng và Đại úy Dũng vẫn áp sát, khống chế Tấn, khóa tay trái của Tấn vào khóa số 8. Khi hai trinh sát chuẩn bị khóa tiếp tay phải thì Tấn chống trả quyết liệt.

Đồng thời Tấn rất ma mãnh, trong lúc giằng co Tấn đã hô hoán, kêu gọi những người đang chơi đá gà bên kia kênh qua giải cứu. Khi nhóm người này chạy sang, với thân hình to khỏe, Tấn chống trả càng quyết liệt.

Lúc này, Đại úy Dũng phải nổ súng chỉ thiên để ngăn chặn nhóm người này đến giải vây cho Tấn. Đồng thời, Trung tá Trưởng cũng nổ súng bắn vào chân Tấn để tiếp tục khóa còng số 8 vào tay phải, khống chế.

Tuy nhiên, nhóm người đến giải vây rất liều lĩnh, tiếp tục áp sát. Trước tình thế trên, Đại úy Dũng đã nổ súng cảnh báo nhóm người không được can thiệp, không được đến gần và nêu rõ là cán bộ Cục CSHS đang bắt đối tượng bị truy nã.

“Khi bắt Tấn, đối tượng chống đối quyết liệt, chúng tôi bằng mọi biện pháp để khống chế Tấn. Khi sự việc xảy ra, nhóm người trên kêu gọi anh em, bạn bè ra chống đối, chúng tôi vận động họ để hạn chế họ vi phạm pháp luật” - Trung tá Trưởng nói.

Tuy nhiên, nhóm này vẫn tiếp tục áp sát, Đại úy Dũng tiếp tục bắn một phát súng xuống đất ngay trước mặt nhóm người trên để cảnh cáo. Dù nổ súng cảnh báo, vẫn có hai người tiếp tục xô đẩy Đại úy Dũng, kích động người khác tham gia giải cứu Tấn.

“Họ còn kêu gọi cướp súng, dùng đá trên đường ném trúng đầu Trung tá Trưởng. Rất may trong tình huống này, lực lượng Công an xã Tân Thới Nhì đã kịp thời có mặt hỗ trợ giải tán nhóm người trên, phối hợp đưa đồng chí Trưởng và Tấn đi sơ cứu tại BV Xuyên Á, huyện Củ Chi” - lãnh đạo Cục CSHS cho biết.

Theo Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS - Bộ Công an, thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSHS đã có nhiều phương án đảm bảo an ninh trật tự. Cục đã huy động tối đa lực lượng và các phòng nghiệp vụ để triển khai nhiệm vụ riêng của CSHS, làm xuyên dịp lễ 30-4, 1-5 để vây bắt nhiều đối tượng bị truy nã.

“Thời gian qua, Cục CSHS và công an các địa phương đã bắt đối tượng giết người nguy hiểm ở Đồng Nai và năm đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm. Các đối tượng nhân lúc trốn chạy đã vi phạm pháp luật nhiều” - Trung tướng Hà nói thêm.