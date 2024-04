10 lợi ích sức khỏe của việc ăn sáng 16/04/2024 07:40

Theo The Times of India, nuôi dưỡng buổi sáng bổ dưỡng, tạo tiền đề cho năng suất làm việc tốt hơn, cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn thực hiện các hoạt động trong ngày. Dưới đây là một số lý do tại sao nên dành thời gian cho bữa sáng là nền tảng của lối sống lành mạnh:

Tăng cường trao đổi chất

Bắt đầu ngày mới bằng một bữa ăn bổ dưỡng sẽ khởi động quá trình trao đổi chất, giúp cơ thể bạn sử dụng và dự trữ năng lượng một cách hiệu quả.

Bữa sáng thường là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Ảnh: Pexels

Duy trì năng lượng

Bao gồm protein và carbohydrate phức hợp trong bữa sáng sẽ duy trì mức năng lượng ổn định, giúp bạn làm việc hiệu quả và tập trung hơn.

Hỗ trợ duy trì mô và miễn dịch

Việc tích hợp các nguồn protein thực vật và chất bổ sung vào chế độ ăn uống buổi sáng của bạn có thể giúp hỗ trợ quá trình sửa chữa mô và khả năng miễn dịch.

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh cơn đói và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, đảm bảo hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu và loại bỏ chất thải.

Kiểm soát sự thèm ăn

Tiêu thụ bữa sáng giàu protein giúp kiểm soát cơn đói và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều vào cuối ngày, hỗ trợ mục tiêu quản lý cân nặng.

Hỗ trợ chức năng não

Ăn sáng có thể ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần bằng cách ổn định mức độ dẫn truyền thần kinh, từ đó hỗ trợ chức năng não bình thường. Bữa sáng cũng cung cấp cho não những chất dinh dưỡng cần thiết để hoạt động tối ưu, cải thiện trí nhớ, học tập và hiệu suất nhận thức.

Hỗ trợ xương và răng

Xương được tạo thành từ protein và khoáng chất, do đó việc tiêu thụ đủ protein cùng với thực phẩm giàu canxi giúp hỗ trợ sức khỏe của xương và răng và rất quan trọng sau khi tái tạo xương qua đêm.

Hỗ trợ sản xuất máu

Các nghiên cứu cho thấy sắt, chất cần thiết cho quá trình sản xuất máu, vận chuyển oxy và năng lượng cơ bắp, được hấp thụ tốt hơn vào buổi sáng. Vì vậy, nên ăn bữa sáng giàu chất sắt.

Bảo vệ sức khỏe tế bào

Các chất chống oxy hóa như vitamin A, C, E, đồng và kẽm hỗ trợ sức khỏe tế bào và có thể làm giảm nguy cơ viêm nhiễm và bệnh tật, theo Tiến sĩ Swati Shukla, Nhà dinh dưỡng, Amway Ấn Độ.

Duy trì chức năng cơ và thần kinh

Trong khi protein là chất dinh dưỡng cần thiết để thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa cơ bắp, magiê cũng hỗ trợ cơ bắp, cùng với việc góp phần vào khả năng vận động và chức năng thần kinh tổng thể, theo The Times of India.