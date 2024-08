2 anh em mua bán 9 bánh heroin 19/08/2024 12:11

(PLO)- Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ hai anh em người Điện Biên có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 9 bánh heroin.

Sáng 19-8, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống tội phạm.

Tại buổi khen thưởng, Công an Lai Châu đã thông tin về vụ bắt hai anh em mua bán trái phép chất ma túy, thu 9 bánh heroin.

Hai anh em Bình và Minh cùng tang vật vụ án. Ảnh CA

Theo đó, tối 18-8, tại Km7+200, thuộc địa phận bản Nậm Cáy, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an huyện Phong Thổ bắt quả tang Giàng A Bình (22 tuổi, ngụ Điện Biên) có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Vật chứng thu giữ gồm 9 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giàng A Minh, 20 tuổi, trú cùng bản và là em của Bình.

Quá trình điều tra xác định, ngày 15-8, một công dân người Lào có quen biết từ trước, gọi cho Bình nói có 9 bánh heroin về đến biên giới và bảo Bình nhận mang sang Lai Châu bán.

Người này nói sẽ trả cho Bình 100 triệu đồng. Bình đồng ý và một mình lên bờ suối giáp biên giới Việt Lào nhận 9 bánh heroin, sau đó mang ma túy về và gọi rủ Minh vận chuyển sang Lai Châu, cất giấu và tiêu thụ.

Bình hứa với Minh sau khi bán được sẽ cho Minh một nửa tiền. Cả hai cùng nhau vận chuyển đi tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Lai Châu phát hiện bắt quả tang.

Một vụ án khác cũng được Công an Lai Châu khám phá nhanh và kịp thời trong thời gian vừa qua là vụ vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xảy ra tại Công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu, xã Bum Tở, huyện Mường Tè làm 2 người thương vong hôm 9-8.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 người, trong đó 2 công dân Trung Quốc về các hành vi quản lý vật liệu nổ; sử dụng trái phép vật liệu nổ...

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chúc mừng chiến công của các đơn vị và nhấn mạnh, hôm nay, đúng vào ngày 19-8, Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân, Công an Lai Châu đã có những chiến công để đảm bảo bình yên cuộc sống cho Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu Nguyễn Viết Giang trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh CA

Ông Giang mong muốn các lực lượng trong Công an Lai Châu tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Đối với các vụ án nêu trên, Giám đốc Công an Lai Châu đề nghị các phòng chuyên môn Công an tỉnh cùng với các cơ quan chức năng có liên quan nhanh chóng củng cố hồ sơ, sớm đưa các vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng đã biểu dương, khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.