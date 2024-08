Làm giả CCCD để đưa người chưa đủ tuổi đi lao động 16/08/2024 16:42

Ngày 16-8, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy vừa khởi tố bị can đối với 3 người làm giả căn cước công dân cho người chưa đủ tuổi lao động, rồi đưa vào các nhà xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất làm việc.

Ba bị can, gồm: Nguyễn Hải Đăng, 35 tuổi, ngụ Bắc Ninh (Giám đốc), Hoàng Trung Thanh, 24 tuổi, ngụ Bắc Kạn và Nguyễn Văn Đình, 24 tuổi, ngụ Bắc Ninh (nhân viên) Công ty TNHH sản xuất và thương mại Việt Work (Công ty Việt Work), chi nhánh Ninh Bình.

Tang vật trong vụ án. Ảnh CA

Vụ việc được phát hiện vào đêm 7-8, khi lực lượng Công an huyện Yên Thủy trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện Hoàng Trung Thanh và Nguyễn Văn Đình mang theo 53 thẻ căn cước công dân (CCCD) trên người, có dấu hiệu là giả.

Căn cứ các đồ vật, tài liệu thu giữ được, công an đã khám xét trụ sở Công ty Việt Work và thu được nhiều thiết bị, máy móc các đối tượng sử dụng để làm giả CCCD.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự Nguyễn Hải Đăng.

Nhóm 3 người ở Công ty Việt Work làm giả CCCD đưa trẻ em đi làm rồi cắt lương để thu lợi cá nhân. Ảnh CA

Tại cơ quan công an, 3 người này khai nhận làm giả CCCD cho người dự tuyển lao động chưa đủ tuổi (dưới 18 tuổi) để giới thiệu vào làm việc tại các xưởng, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi các lao động được nhận làm, chúng sẽ cắt từ lương số tiền là 2.000 VNĐ/giờ làm việc/lao động để thu lợi cho bản thân.

Với thủ đoạn đó, khoảng 2 tháng trở lại đây, 3 người này đã đưa hàng trăm người lao động không đủ điều kiện về độ tuổi vào làm việc tại KCN Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Công an cũng phát hiện 11 trẻ dưới 18 tuổi đang ở trọ tại Công ty Việt Work để chờ được đưa vào làm việc tại KCN. Hoàn cảnh các em này đều khó khăn, bố mẹ đã ly hôn hoặc mồ côi, bỏ học...

Vụ việc đang được điều tra, xử lý.