(PLO)- Hai người đàn ông liều lĩnh đi từ Sơn La vào Nghệ An bán ma túy thì bị bắt giữ.

Sáng 16-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh, Nghệ An, cho biết đang tạm giữ hình sự Thào A Cang (42 tuổi) và Thào A Thông (32 tuổi, cùng trú huyện Mộc Châu, Sơn La) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thào A Thông bị bắt giữ.

Cang và Thông bị Ban Chuyên án của Công an TP Vinh bắt quả tang vào sáng 15-12, khi đang vận chuyển ma túy “khủng” từ Sơn La vào Nghệ An bán.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 2 kg ketamine, 7 kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tang vật Ban chuyên án, Công an TP Vinh thu giữ.

Trước đó, cuối tháng 11, thông qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Vinh phát hiện đầu mối cung cấp ma túy cho một số điểm bán lẻ trên địa bàn TP Vinh là từ Sơn La.

Công an TP Vinh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để điều tra.

Thào A Cang tại cơ quan điều tra.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an TP Vinh đã phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy nêu trên.

Đắc Lam