2 tập thể, 25 cá nhân Công an TP Đà Lạt được khen thưởng

Ngày 3-11, UBND TP Đà Lạt đã tổ chức lễ khen thưởng 2 tập thể, 25 cá nhân thuộc Công an TP Đà Lạt đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm năm 2023.

Trong đó, tặng giấy khen, trao số tiền thưởng 10 triệu đồng đối với Tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TP; tặng giấy khen đối với Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP và các cá nhân có thành tích xuất sắc.



Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, nhận khen thưởng. Ảnh: VT

Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, do nhiều nguyên nhân khách quan, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn có diễn biến phức tạp, đơn vị đã ra quân trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án phức tạp, nhận được sự quan tâm của quần chúng nhân dân, góp phần duy trì an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Đặng Quang Tú trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Tiêu biểu là vụ bắt một nghi can bắt giữ người trái pháp luật ở trường tiểu học Hùng Vương; phối hợp bắt nhóm đánh bạc ở phường 2; bắt nhóm trộm chậu cây, đôn cổ; điều tra làm rõ vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Bí thư Thành uỷ Đà Lạt tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VT

Tại buổi lễ, ông Đặng Trí Dũng, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, đã khen ngợi tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm của các tập thể, cá nhân.

Bí thư Thành uỷ Đà Lạt đề nghị Công an TP Đà Lạt tiếp tục nắm chắc tình hình, phối hợp chặt với các lực lượng chức năng của tỉnh và các địa phương khác nhằm tăng cường phòng chống tội phạm.

VÕ TÙNG